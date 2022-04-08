Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler

Haberler - ntv.com.tr | 08.04.2022 - 08:03
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
- Seyahat edilebilir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi PCR testi sunulması gerekmemektedir
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların PCR testine ihtiyacı yoktur
- Test yaptırarak seyahat
- Karantina zorunlu değildir
- Varışta Covid-19 testi gerekebilir