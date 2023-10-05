Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

"ANADOLU'DA PEK BİLİNEN ESERLER DEĞİL"

Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduklarını belirten Prof. Dr. Çevik, "Genelde araziden elleri ile göğsünü tutan, iri kalçalı kadın figürleri karşımıza çıkıyordu. Bu yılki kazılarda ilginç figürler bulduk. 2 figürünün çift olduğunu düşünüyoruz, aynı kostümü giymişler. Şapkaları var ve burunları sivri. Kadın olanın ise kucağında bebek taşıyor şekilde betimlendiğini görüyoruz. Bu figürlerin Balkanlar'da çok daha geç dönemlerde benzerleri görülüyor. Ulucak özelinde veya Anadolu'da pek bilinen eserler değil. Daha ziyade Balkanlar'da görülüyor. Figürler, pişmiş topraktan, kil malzemeden yapılmış ve günümüzden 7 bin 700 yıl öncesine ait eserler" diye konuştu.