Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 7 bin 700 yıllık üç insan figürü bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "2 figürünün çift olduğunu düşünüyoruz, aynı kostümü giymişler. Şapkaları var ve burunları sivri" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.