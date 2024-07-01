Uluköy Mağarası'nda yaklaşık 350 bin yıllık buluntulara ulaşıldı

KEMİKLERİN HANGİ HAYVAN TÜRLERİNE AİT OLDUĞU ARAŞTIRILACAK

Erbil, bu 5 metrekarelik alanın hemen üstünde yoğun bir tahribat olduğunu dile getirerek, buradaki arkeolojik verinin bir an önce kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Tahribatın yoğun ve büyük boyutlu olması nedeniyle mümkün olan en kısa sürede en doğru veriyi alabilmek adına mağarada iki dönemdir sistemli kazılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Erbil, şunları kaydetti:



"Küçük sondaj niteliğinde kazılar gerçekleştirdik ve ana kayaya ulaşarak mağaranın tüm kültürel tabakalanmasını ortaya çıkarmış olduk. Yontmataşlar, bu yontmataşlardan ürettikleri silahlar, kazıyıcılar, insanların avladıkları hayvanlara ait kemik kalıntıları elimize geçti. Bunların çoğunluğu otçul hayvanlara ait. Bunların hangi hayvan türlerine ait olduğu önümüzdeki günlerde uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarla ortaya çıkarılacak. Tekno-tipolojik açıdan söz konusu seviyeler yaklaşık 350 bin yıl öncesine dayanıyor."