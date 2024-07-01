Uluköy Mağarası'nda yaklaşık 350 bin yıllık buluntulara ulaşıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde farklı dönemlere ait birçok tarihi kalıntı ve taş evin bulunduğu Gurs Vadisi'ndeki Uluköy Mağarası'nda yürütülen arkeolojik kazılarda 350 bin yıllık buluntular elde edildi.
Mardin'e 20 kilometre uzaklıkta, Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim gören, tarihi kaleler, köşkler, türbeler, camiler, hanlar ve kilise kalıntıları ile taş evlerin yer aldığı vadideki Uluköy Mahallesi'nde bulunan mağarada, Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kurtarma kazılarının ikinci sezonu tamamlandı.