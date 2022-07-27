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UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 27.07.2022 - 11:22

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde birinci yılını geride bırakan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün, bu unvanı sayesinde yurt dışındaki bilinirliği daha da arttı.

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 1

Malatya'da, 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde birinci yılını tamamlayan Arslantepe Höyüğü'nün bu unvan sayesinde yurt dışında tanınırlığı daha da arttı.
'nün bu unvan sayesinde yurt dışında tanınırlığı daha da arttı.

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 2

ZİYARETÇİLERİ GEÇMİŞE GÖTÜRÜYOR

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta, Fırat Nehri'nin batı kıyısında bulunan Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde, binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında yer alıyor.

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 3

BİRÇOK MEDENİYETTEN İZLER TAŞIYOR

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 4

ESKİ YAPILAR ORTAYA ÇIKTI

İlk arkeolojik kazı çalışması 1931'de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirilen, 1961'den bu yana ise Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce sürdürülen kazı çalışmalarıyla Arslantepe Höyüğü'nde, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühür baskısıyla, Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin yapıları ortaya çıktı.

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 5

Duvarlarındaki siyasi gücün tasvir edildiği renkli figürler ve rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini barındıran Arslantepe'de, Mezopotamya'dakilerle benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlek de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 6

Kazı yapılan alanda, merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden bulguların da ortaya çıkarıldığı höyükte, kerpiç saray kompleksi, gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bilinen en eski 9 kılıç ve 12 mızrak ucu bulundu.

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 7

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 8 yıl önce "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe, geçen yıl Çin'in Fucou kentinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi Genişletilmiş 44. oturumunda Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 8

ZİYARETÇİLER AKIN EDİYOR

Bir yıl önce aldığı bu unvanla dünyadaki bilinirliği artan Arslantepe Höyüğü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 9

Malatya Müdürü Samet Erol, Arslantepe'ye UNESCO ile ilginin daha da yoğunlaştığını, ziyaretçi sayısının da her geçen gün arttığını söyledi.

İşte Arslantepe'den yansıyan görüntüler...

UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 10
UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 11
UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 12
UNESCO ile dünyaya açılan Arslantepe'ye ilgi artıyor - 13

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