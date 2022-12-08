Ünlü animasyonların büyülü hikayelerine ilham veren gerçek lokasyonlar

Uyuyan Güzel’de Kraliyet Şatosu olarak gördüğümğz şato, Bavarya’nın en ünlü yapısı olan masalsı Neuschwanstein Şatosu’ndan ilham alınarak tasarlanmış. 1892’de inşa edilen şatonun kendisi de gerçek bir peri masalından çıkmış gibi görünüyor. Üstelik bu şatonun aynı zamanda yine Disney yapımı Külkedisi çizgi filmindeki şatoya da ilham verdiği söyleniyor.
Güzel ve Çirkin’in geçtiği minik kasaba için Fransa’nın Alsas Bölgesi’nin resim gibi kasabalarından esinlenilmiş. Uzun bir süre Alman hakimiyetindeki bu bölgede hem Fransız hem Alman kültürünün etkileri görülebiliyor.
Yine Fransa’da, bu kez başka bir güzelliğin karşısındayız: Mont Saint-Michel. Normandiya’nın en turistik yerlerinden biri olan Mont Saint-Michel’i, Disney’in Rapunzel uyarlaması Karmakarışık’ta, Corona Krallığı olarak görebilirsiniz. Bu adacığın anakarayla olan bağlantısı, deniz suları yükseldiğinde kesiliyor, bu da onu eşsiz kılan en önemli özelliklerinden biri.
Yukarı Bak’ta, Cennet Şelaleleri olarak izlediğimiz şelale, Venezuela’da bulunan Angel Şelaleri’nden ilham alan bir yer. 979 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek şelalesi unvanına sahip bu doğal cennet hem ekranda hem de gerçek hayatta çok ama çok etkileyici.
Aladdin çizgi filmindeki Sultan’ın Sarayı, efsanevi bir aşkın sembolü olan Tac Mahal’dan ilham alıyor. Her iki yapının, özellikle yuvarlak kubbelerinin benzerlikleri dikkat çekiyor. Aslında Tac Mahal, Şah Cihan’ın genç yaşta ölen eşi için inşa ettirdiği görkemli bir anıt mezar.
Mulan’da gördüğümüz İmparator’un Evi, bir zamanlar Çin’de gerçekten de imparatorlara ev sahipliği yapan Yasak Şehir’in ekrandaki izdüşümü. Pekin’de yer alan Yasak Şehir, Ming ve Qing hanedanlarının yaşadığı yerdi. Şimdi turistlere açık olsa da, o dönem hiç kimse imparatorun izni olmadan Yasak Şehir’e giremiyor veya orayı terk edemiyordu.
Yine klasik bir masaldan uyarlanan Küçük Deniz Kızı’nda, Prens Eric’in şatosu Cenevre Gölü’nün kıyısında yer alan Chateau De Chillon’un neredeyse birebir aynısı. Tarihi Roma İmparatorluğu’na dek uzanan şatonun görevi Alpler’e giden yolu korumaktı. Şatonun masalsı güzelliği sadece mimarisinden değil, Cenevre Gölü’nün muhteşem manzaralarından da ileri geliyor.