Ünlü animasyonların büyülü hikayelerine ilham veren gerçek lokasyonlar

Karmakarışık – Mont Saint-Michel, Fransa

Yine Fransa’da, bu kez başka bir güzelliğin karşısındayız: Mont Saint-Michel. Normandiya’nın en turistik yerlerinden biri olan Mont Saint-Michel’i, Disney’in Rapunzel uyarlaması Karmakarışık’ta, Corona Krallığı olarak görebilirsiniz. Bu adacığın anakarayla olan bağlantısı, deniz suları yükseldiğinde kesiliyor, bu da onu eşsiz kılan en önemli özelliklerinden biri.