Ünlü romanları okurken kendinizi orada gibi hissedeceğiniz şehirler

Kitapların büyülü dünyasında kaybolmayı sevenlerden misiniz? Dünyaca ünlü bazı romanlar yer verdikleri tasvirlerle sizi adeta o şehrin havasını soluyormuşsunuz gibi hissettirebilir. İşte seyahat etmeyi seven kitap kurtları için roman önerileri...

Ünlü romanları okurken kendinizi orada gibi hissedeceğiniz şehirler - 1

AMSTERDAM

Düşüş, Albert Camus

Kitap, Paris’te başarılı bir avukat olan Clamence ile bir Parisli arasında geçen konuşmayı konu alıyor. Bu derin sohbet, kanalları ile ünlü Amsterdam’da gerçekleşir.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü romanları okurken kendinizi orada gibi hissedeceğiniz şehirler - 2

BERLİN

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali

Türkiye’de en çok satan kitaplar listesinde yerini koruyan romanda, baş karakter Raif Efendi, hayatının kadınına Berlin'de aşık olur.

Ünlü romanları okurken kendinizi orada gibi hissedeceğiniz şehirler - 3

MISIR

Nil’de Ölüm, Agatha Christie

Ünlü polisiye yazarı Agatha Christie'nin romanında Belçikalı dedektif Hercule Poirot’nun Londra’dan Mısır’a gelir ve Linnet Ridgeway’i Nil Nehri üzerindeki teknesinde kimin öldürdüğünü araştırmaya başlar.

Ünlü romanları okurken kendinizi orada gibi hissedeceğiniz şehirler - 4

GİRİT

Zorba, Kazancakis

Kitap, bir süreliğine kendisini dinlemek ve yaşantısına çekidüzen vermek için Yunanistan'ın Girit adasına gelen mutsuz bir entelektüeli konu alıyor.

Ünlü romanları okurken kendinizi orada gibi hissedeceğiniz şehirler - 5

PARİS

Sefiller, Victor Hugo

Ünlü başyapıtta ailesine ekmek götürebilmek için hırsızlık yapan bir adamın hikayesi anlatılır. Jean Valjean'ı merkezine alan roman, şehirdeki birçok mekandan bahsediyor.

Ünlü romanları okurken kendinizi orada gibi hissedeceğiniz şehirler - 6

VENEDİK

Venedik’te Ölüm, Thomas Mann

Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Mann’ın bu eserinde, Venedik’e giden ünlü yazar Aschenbach, genç Polonyalı Tadzio’nun olağanüstü güzelliği karşısında büyülenir. Kitap aynı zamanda beyazperdeye de uyarlandı.

Ünlü romanları okurken kendinizi orada gibi hissedeceğiniz şehirler - 7

DUBLIN

Dublinliler, James Joyce

İrlandalı yazarın 1905 ve 1907 tarihleri arasında kaleme aldığı kitapta, Dublin şehrini kısa hikayelerdeki tasvirler sayesinde gezmek mümkün.

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