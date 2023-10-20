Ünlü romanları okurken kendinizi orada gibi hissedeceğiniz şehirler
Kitapların büyülü dünyasında kaybolmayı sevenlerden misiniz? Dünyaca ünlü bazı romanlar yer verdikleri tasvirlerle sizi adeta o şehrin havasını soluyormuşsunuz gibi hissettirebilir. İşte seyahat etmeyi seven kitap kurtları için roman önerileri...
AMSTERDAM
Düşüş, Albert Camus
Kitap, Paris’te başarılı bir avukat olan Clamence ile bir Parisli arasında geçen konuşmayı konu alıyor. Bu derin sohbet, kanalları ile ünlü Amsterdam’da gerçekleşir.