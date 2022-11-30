Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor

"Eski Van Şehri"nde yürütülen çalışmalar kapsamında birçok yapının restore edilmesi hedefleniyor.

Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 1

Birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi'nin güneyindeki "Eski Van Şehri"nde yürütülen çalışmalar kapsamında Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı, Çifte Hamam, Miri Ambarı, 2 kilise ve sarnıcın da restore edilmesi hedefleniyor.

Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 2

Başta Urartular olmak üzere Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Van Kalesi'nin güneyindeki "Eski Van Şehri"nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 3

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi" çerçevesinde yürütülen kazı çalışmalarında, kentin geçmişine dair önemli bulgulara ulaşılıyor.

Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 4

50 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Van Müze Müdürlüğünün koordinasyonunda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş'ın bilimsel danışmanlığında 4 aydır yürütülen kazılarda, aralarında sanat tarihçisi ve arkeologların bulunduğu 50 kişilik ekip görev yapıyor.

Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 5

Bu yıl yapılar arasında bağlantıyı kuran yeni bir yol, gülleler, tüfek ve şarapnel parçalarının ortaya çıkarıldığı 46 hektarlık alanda, surlar ile Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı, Çifte Hamam, Miri Ambarı, 2 kilise ve sarnıcın restore edilmesi planlanıyor.

Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 6

Çalışmaları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Burayı tam anlamıyla bir tarih, ticaret, turizm ve kültür adasına dönüştüreceğiz. Van Kalesi de görkemli heybetiyle alana ayrı bir güzellik katıyor" dedi.

Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 7

Çalışmalar tamamlandığında Eski Van Şehri'nin ilin tarihine, turizmine ve kültürüne önemli katkı sunacağı belirtildi.

İşte "Eski Van Şehri"nde yürütülen çalışmalardan görüntüler...

Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 8
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 9
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 10
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 11
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 12
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 13
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 14
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 15
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 16
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 17
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 18
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 19
Uzman ekipler "Eski Van Şehri"ni ayağa kaldırmak için çalışıyor - 20

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