Van Gölü çekildikçe ortaya çıktı: Kuraklık devam ederse yeniden aktif hale gelecek

Van Gölü'nün seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle asırlar önce Çarpanak Adası'na ulaşımın sağlanması için yapılan 1 kilometrelik antik yolun yaklaşık yüzde 60'ı ortaya çıktı, su altında kalan kısımları ise daha da belirginleşti.

Van Gölü çekildikçe ortaya çıktı: Kuraklık devam ederse yeniden aktif hale gelecek - 1

Kuraklık ve aşırı buharlaşmanın etkisiyle su kaybının yaşandığı Van Gölü'nde, kıyılardaki çekilme sonucu bazı tarihi yapılar, binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler görünür hale geldi.

Göldeki en büyük adalardan biri olan, üzerindeki Ktouts Manastırı ve doğasıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Çarpanak Adası'nı karaya bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki antik yol da su seviyesinin düşmesiyle son yıllarda ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Van Gölü çekildikçe ortaya çıktı: Kuraklık devam ederse yeniden aktif hale gelecek - 2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Urartuların Van Gölü Havzası'nı aktif olarak kullandığını söyledi.

Van Gölü çekildikçe ortaya çıktı: Kuraklık devam ederse yeniden aktif hale gelecek - 3

Çavuşoğlu, "Van Gölü'nden başlayıp Tatvan'a kadar sahil boyunca birçok Urartu Kalesi kurulmuştur. Çarpanak Adası'nın karşısında bir Urartu yerleşmesi olduğunu, Van Kalesi'nden başlayarak hem karadan hem de denizden ulaşımın sağlandığını biliyoruz" diye konuştu.

Van Gölü çekildikçe ortaya çıktı: Kuraklık devam ederse yeniden aktif hale gelecek - 4

''19. YÜZYILA KADAR AKTİFTİ''

Çarpanak Adası'nın Orta Çağ'da önem kazandığını anlatan Çavuşoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Adada bir manastır yapılıyor. Milattan sonra 9. yüzyıldan itibaren bu manastır aktif hale geliyor. Manastır yapıldıktan sonraki aşamada muhtemelen adayla kara arasında bir bağlantı vardı.

Manastırın ihtiyaçlarının karşılanacağı at arabasının sığabileceği türden bir yolun inşa edildiğini görüyoruz. Manastırdan şu ana bir kilise bölümü kalmış durumda ve 19. yüzyıla kadar da burası aktifti. Buradaki ihtiyaçların giderilmesi için bu yol kullanıldı. Son dönemlerde Van Gölü sularının alçalmasıyla antik yolun ortaya çıktığını görmekteyiz. Yolun yaklaşık yüzde 60'ı ortaya çıkmış. Kuraklık devam ederse ada tamamen karayla birleşerek yol aktif hale gelmiş olacak."

Van Gölü çekildikçe ortaya çıktı: Kuraklık devam ederse yeniden aktif hale gelecek - 5

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