Van Gölü çekildikçe ortaya çıktı: Kuraklık devam ederse yeniden aktif hale gelecek
Van Gölü'nün seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle asırlar önce Çarpanak Adası'na ulaşımın sağlanması için yapılan 1 kilometrelik antik yolun yaklaşık yüzde 60'ı ortaya çıktı, su altında kalan kısımları ise daha da belirginleşti.
Kuraklık ve aşırı buharlaşmanın etkisiyle su kaybının yaşandığı Van Gölü'nde, kıyılardaki çekilme sonucu bazı tarihi yapılar, binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler görünür hale geldi.
Göldeki en büyük adalardan biri olan, üzerindeki Ktouts Manastırı ve doğasıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Çarpanak Adası'nı karaya bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki antik yol da su seviyesinin düşmesiyle son yıllarda ortaya çıktı.