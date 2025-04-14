Van Gölü çekildikçe ortaya çıktı: Kuraklık devam ederse yeniden aktif hale gelecek

''19. YÜZYILA KADAR AKTİFTİ''

Çarpanak Adası'nın Orta Çağ'da önem kazandığını anlatan Çavuşoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Adada bir manastır yapılıyor. Milattan sonra 9. yüzyıldan itibaren bu manastır aktif hale geliyor. Manastır yapıldıktan sonraki aşamada muhtemelen adayla kara arasında bir bağlantı vardı.

Manastırın ihtiyaçlarının karşılanacağı at arabasının sığabileceği türden bir yolun inşa edildiğini görüyoruz. Manastırdan şu ana bir kilise bölümü kalmış durumda ve 19. yüzyıla kadar da burası aktifti. Buradaki ihtiyaçların giderilmesi için bu yol kullanıldı. Son dönemlerde Van Gölü sularının alçalmasıyla antik yolun ortaya çıktığını görmekteyiz. Yolun yaklaşık yüzde 60'ı ortaya çıkmış. Kuraklık devam ederse ada tamamen karayla birleşerek yol aktif hale gelmiş olacak."