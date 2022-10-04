Van Gölü havzası, sulak alanları, dağları, ovaları, yaylaları, gölleri ve zengin bitki çeşitliliği ile Türkiye'de yaşayan bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı.
Van'ın Başkale ilçesinde Kafkas keleri görüntülendi.
Fotoğrafta Van'ın Erciş ilçesinde görüntülenen ve üreme döneminde Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden inci kefalleri yer alıyor.
Fotoğrafta Van'ın Tuşba ilçesi sınırlarındaki Çarpanak Adası'nda görüntülenen gece balıkçılı kuşları yer alıyor.
Kata kartalı, Van'ın Özalp ilçesinde görüntülendi.
Fotoğrafta Gevaş ilçesinde görüntülenen kerkenez yer alıyor.
Fotoğraflarda akbaba, puhu, bal arıları, boz kuyrukkakan kuşu dikkat çekiyor.