Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı

Van Gölü havzası, sulak alanları, dağları, ovaları, yaylaları, gölleri ve zengin bitki çeşitliliği ile Türkiye'de yaşayan bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 1

Van Gölü havzası, sulak alanları, dağları, ovaları, yaylaları, gölleri ve zengin bitki çeşitliliği ile Türkiye'de yaşayan bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 2

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı.

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 3

Van'ın Başkale ilçesinde Kafkas keleri görüntülendi.

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 4

Fotoğrafta Van'ın Erciş ilçesinde görüntülenen ve üreme döneminde Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden inci kefalleri yer alıyor.

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 5

Fotoğrafta Van'ın Tuşba ilçesi sınırlarındaki Çarpanak Adası'nda görüntülenen gece balıkçılı kuşları yer alıyor.

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 6

Kata kartalı, Van'ın Özalp ilçesinde görüntülendi.

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 7

Fotoğrafta Gevaş ilçesinde görüntülenen kerkenez yer alıyor.

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 8

Fotoğraflarda akbaba, puhu, bal arıları,  boz kuyrukkakan kuşu dikkat çekiyor.

Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 9
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 10
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 11
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 12
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 13
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 14
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 15
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 16
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 17
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 18
Van Gölü havzasının yaban hayvanı türleri fotoğraflandı - 19

N-LIFE HABERLERİ

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