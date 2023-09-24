Van Gölü koyları gökyüzü tutkunlarının yeni rotası oldu

"VAN'A HAVADAN BAKMAK ÇOK GÜZEL"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Van Gölü koylarının yamaç paraşütü tutkunlarını cezbettiğini söyledi.

Paraşütlerin çok güzel manzarada uçuş yaptığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fethiye çok ayrı bir yer ama Anadolu coğrafyası onun gibi birçok yere sahip. Bunun en güzel örneği de Van. İlk kez geldim ve hayran kaldım. Van, yamaç paraşütü için inanılmaz güzel bir yer. Tüm yamaç paraşütü tutkunlarını buraya davet ediyorum. Burada uçtuklarında çok büyük bir zevk alacaklar. Havadan Van'a bakmak çok güzel. Çok kadim ve özel dağları var."