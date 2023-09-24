Van Gölü koyları gökyüzü tutkunlarının yeni rotası oldu
Yüksek rakımlı dağları, doğal güzellikleri ve Van Gölü gibi değerleriyle çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Van, yamaç paraşütçüler ve paramotor pilotlarının da ilgisini çekmeye başladı.
Yüksek rakımlı dağları, doğal güzellikleri ve Van Gölü gibi değerleriyle çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Van, yamaç paraşütçüler ve paramotor pilotlarının da ilgisini çekmeye başladı.
Gölünde su sporlarının, dağlarında tırmanış, trekking ve kayak gibi sporların yapılabildiği Van, ev sahipliğini üstlendiği "Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası"yla bu alandaki potansiyelini de ortaya koydu.