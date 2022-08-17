Van'da Urartulara ait kale kalıntısına ulaşıldı

Zeminden yaklaşık 10 metre yükseklikte dik bir ana kaya üzerine yapılmış olan mezar ise ortaya çıkan bir başka önemli yapı. Urartu'nun klasik özelliklerini taşıyan mezar, özellikleri ve görünüşü itibariyle Van Kalesi'ndeki tek odalı kaya mezarını andırdı.

İşte Ak Dağ'da yürütülen yüzey araştırmalarından görüntüler...