Vargit çiçekleri açınca yaylalarından dönüşe geçtiler
Doğu Karadeniz’de son günlerde hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile birlikte 2 bin metreden yüksek yaylalarda kış mevsiminin habercisi olan ‘Vargit’ çiçekleri açmaya başladı. Vargit çiçeklerini gören yöre halkı yaylalardan dönüşe geçti.
Yaylalarda kışın habercisi olan ve yayla sakinlerine göç etme zamanının geldiğini hatırlatan vargit çiçekleri, laleye benzeyen yapısı, yerden 15-20 santimetre uzunluğu ve sapının üzerindeki mor ve beyaz yapraklarıyla biliniyor.