'Via Ferrata' parkuru adrenalin tutkunlarının rotası oldu

TIRMANIŞ YAPANLAR EĞLENCELİ VE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞIYOR

Parkur, son iki yılda Almanya ve Amerika başta olmak üzere Şili, Meksika, İtalya, Avusturalya, Macaristan ve Avusturya'dan gelen adrenalin tutkunlarını misafir etti.

Yerli ve yabancı maceraseverleri ağırlayan parkura tehlikeli ve zorlu tırmanış yapan konuklar, eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.