'Via Ferrata' parkuru adrenalin tutkunlarının rotası oldu

Haberler - Anadolu Ajansı | 30.06.2022 - 17:39
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin batısındaki kayalıkların üstünden yarasa atlayışlarının (wingsuit) gerçekleştirildiği ‘Cennete Açılan Kapı’ olarak adlandırılan sabit atlama rampasına çıkmak için oluşturulan demir yol parkuru (Via Ferrata), yerli ve yabancı sporculara ev sahipliği yapıyor.
Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) 2200 rakımdaki, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar üzerine oluşturulan parkur, 517 demir basamaktan oluşuyor.
Parkur, son iki yılda Almanya ve Amerika başta olmak üzere Şili, Meksika, İtalya, Avusturalya, Macaristan ve Avusturya'dan gelen adrenalin tutkunlarını misafir etti.
Yerli ve yabancı maceraseverleri ağırlayan parkura tehlikeli ve zorlu tırmanış yapan konuklar, eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.
Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan, saatler süren parkur tırmanışı için ilçeye gelenlerin sayısında önemli ölçüde artış yaşandığını söyledi.
Türkiye'de benzer bir tırmanış parkuru olmadığını belirten Özpan, şöyle konuştu:
"Kemaliye'nin havada, suda ve karada spora uygun doğası ve konumu var. Via Ferrata parkurunda son iki yılda yabancı sporcular dahil yaklaşık 1500 ile iki bine yakın sporcu tırmanış gerçekleştirdi. Şili'den bile gelen sporcuların olduğuna tanıklık ettim. Hatta Meksika gibi ülkelerden de gelen sporcularımız oldu."
‘Via Ferrata’ parkur rehberi eğitmeni Serhat Gezici de tırmanışları sosyal medyada gören adrenalin tutkunlarının rotasını Kemaliye'ye çevirdiğini belirterek, "Genellikle Amerika'dan sporcular geliyor. Macaristan, Avusturya, İtalya, Almanya ile Avustralya gibi ülkelerden gelenler oluyor. Via Ferrata dediğimiz rota Türkiye'de ilk kez Kemaliye'de yapılan rota" diye konuştu.
Parkura tırmanmak için İstanbul'dan gelen dağcı Emre Kar da dağcılığa trekking yaparak başladığını söyleyerek, "Arkadaşım tavsiye etmeden önce burayla ilgili hiç bir fikrim yoktu. Nasıl bir tırmanış şekli olduğunu bilmiyordum. Bu sabah tırmanışı tamamladık. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim" dedi.