Victor Hugo'nun müze evi 120 yıldır ziyaretçi ağırlıyor
Dünyaca ünlü "Sefiller" eserini kaleme alan Fransız yazar Victor Hugo'nun Paris'teki müze evi, açılışının 120. yıl dönümünde ziyaretçilere yazarın hayatını ve eserlerini daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.
Fransa'nın Besancon kentinde 26 Şubat 1802'de hayata gelen romantik akıma bağlı Fransız yazar, şair ve siyasetçi Victor Hugo, takvim 22 Mayıs 1885'i gösterdiğinde Paris'te hayata gözlerini yumdu.
Hugo, yaşadığı dönemde Paris ve ülkenin sosyoekonomik sorunlarını gözler önüne serdiği "Sefiller" romanını kaleme aldı.