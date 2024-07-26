Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke

Bir seyahat sitesi, uygun fiyatlarla yurt dışı tatili yapmak isteyenler için vizesiz gidilebilecek tatil rotalarını paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, vize masrafı gerektirmeyen ve ekonomik ülkeler arasında yer alan bu ülkeler yaz aylarında deniz ve kültür tatili yapma imkanı sunuyor.

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke - 1

Bir seyahat sitesi, yakın zamanda Türkiye'den vize istemeyen uygun fiyatlı tatil rotalarını paylaşatı. 

Tatilseverlerin kültür, doğa, deniz temalı tatil konseptlerini bulabilecekleri bu ülkelerde görülecek yerlerden lezzet duraklarına, tarihi yapılardan doğal güzelliklere kadar keşfedilecek birçok nokta bulunuyor. İşte vizesiz tatil yapabileceğiniz uygun fiyatlı ülkeler. 

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke - 2

MAKEDONYA

Balkanlar denilince akla ilk gelen ülkelerden olan Makedonya, vizesiz ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin başkenti olan Üsküp zengin tarihiyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Makedonya Meydanı, Ohri Gölü, Taş Köprü, Üsküp Kalesi, Aziz Kurtarıcı Kilisesi ve Üsküp Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra Makedonya'nın Antik, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eser Üsküp ziyaretinde görülebilecek yerler arasında bulunuyor.

Makedonta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına  180 gün içinde 90’ü günü aşmamak kaydıyla 
vize muafiyeti sağlamaktadır.

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke - 3

KOSOVA

Kosova'nın başkenti Priştine, canlı kültürel etkinlikleri ile dikkati çekerken, Prizren, Osmanlı mimarisi ve dar sokaklarıyla ziyaretçilerini güzel bir tatil imkanı sunuyor.

Diplomatik, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi olan Türk vatandaşları 6 ay içinde 90 günü geçmemek şartı ile vize muafiyeti sağlamaktadır.

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke - 4

SIRBİSTAN

Vizesiz seyahat edilebilecek bir diğer ülke olan Sırbistan ise yeşil doğası, kültürel zenginlikleri ve tarihe ışık tutan geçmişiyle ziyaretçilerine güzel bir deneyim vadediyor.

Diplomatik, hususi, hizmet, umuma mahsus ve seyahat belgesi hamilleri, Sırbistan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatler veya transit geçişlerde, toplam ikamet süresi ilk giriş tarihinden itibaren altı ay içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke - 5

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek, tarih, doğası ve misafirperver halkıyla son zamanlarda seyahat severlerin gözdeleri arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminden kalma camilerden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan köprülere, dağların eteklerindeki kasabalardan, nehir kenarındaki köylere kadar birçok gezilecek yeri olan Bosna Hersek, tarih ve kültür turlarının değişmez adreslerinden biri.

Başkent Saraybosna, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan mimarisinin izlerini taşıyan yapıları ve canlı pazarlarıyla öne çıkıyor.

Türkiye ile Bosna-Hersek arasında vize muafiyeti mevcuttur. Bu çerçevede, Türkiye ve Bosna-Hersek vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, 180 gün içinde doksan 90 günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmektedir.

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke - 6

GÜRCİSTAN

Gürcistan'ın başkenti Tiflis, Sovyet döneminden kalma mimari eserler, mağaraların içerisine inşa edilen antik kaya şehirleri ve daha birçok noktaya ev sahipliği yapıyor. ​​​​​​​

Gürcistan’a seyahat edecek diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

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