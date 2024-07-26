Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke

SIRBİSTAN

Vizesiz seyahat edilebilecek bir diğer ülke olan Sırbistan ise yeşil doğası, kültürel zenginlikleri ve tarihe ışık tutan geçmişiyle ziyaretçilerine güzel bir deneyim vadediyor.

Diplomatik, hususi, hizmet, umuma mahsus ve seyahat belgesi hamilleri, Sırbistan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatler veya transit geçişlerde, toplam ikamet süresi ilk giriş tarihinden itibaren altı ay içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.