Washington'da düzenlenen Geleneksel Türk Festivali'ne yoğun ilgi

FESTİVALE KATILAN TÜRKLER MEMLEKET ÖZLEMİ GİDERDİ

Türk Festivali'ne ailesiyle katılan ve 1 yıldır Washington bölgesinde yaşayan Deniz Tay, "Türk festivaline ilk gelişimiz. Festivalin organizasyonunu çok beğendik. Çok büyük çaba var bu festivalde. Buradaki Türk arkadaşlardan da yaklaşık 20 senedir festivalin aralıksız yapıldığını öğrendim" dedi.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydeden Tay, "Bizler de burada vatanımızın her köşesinden bir şeyler buluyoruz, bir parça buluyoruz. Lezzetlerini burada tekrar tadıyoruz. Tanımadığımız hemşehrileri burada tanımış oluyoruz. Ülkemizin her köşesinden bir şey bulmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.