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Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.08.2022 - 10:18

Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı çevresindeki volkanik patlama ile dikkatleri üzerine çeken İzlanda, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Binlerce şelaleye de sahip olan İzlanda görkemli doğasıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 1

Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı çevresindeki volkanik patlama ile dikkatleri üzerine çeken , doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan bir ülke.

Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 2

103 bin kilometre kare yüzölçümüne sahip ada ülkesi binlerce şelaleye de sahip.

Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 3

Bu şelalelerden en meşhuru ise adı altın şelale anlamına gelen 'Gullfoss'.

Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 4

Hvita nehrinin beslediği ve iki ayrı katmandan oluşan şelale 32 metre yüksekliğe sahip.

Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 5

Başkent Reykjavik'e 116 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, görkemiyle her yıl milyonlarca turistin ziyaretine uğruyor.

Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 6

İşte İzlanda'nın doğal güzelliklerinden kareler...

Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 7
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 8
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 9
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 10
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 11
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 12
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 13
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 14
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 15
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 16
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 17
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 18
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 19
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 20
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 21
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 22
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 23
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 24
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 25
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 26
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 27
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 28
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 29
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 30
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 31
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 32
Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda - 33

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