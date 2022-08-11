Yanardağ ve şelalelerin ülkesi: İzlanda

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.08.2022 - 10:18
Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı çevresindeki volkanik patlama ile dikkatleri üzerine çeken İzlanda, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan bir ülke.
103 bin kilometre kare yüzölçümüne sahip ada ülkesi binlerce şelaleye de sahip.
Bu şelalelerden en meşhuru ise adı altın şelale anlamına gelen 'Gullfoss'.
Hvita nehrinin beslediği ve iki ayrı katmandan oluşan şelale 32 metre yüksekliğe sahip.
Başkent Reykjavik'e 116 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, görkemiyle her yıl milyonlarca turistin ziyaretine uğruyor.
İşte İzlanda'nın doğal güzelliklerinden kareler...