Yaz dekorasyonu için pratik fikirler

Yaz dekorasyonunda deniz teması mı yoksa bahçe teması mı tercih ediyorsunuz? Buna göre ağırlıklı renk tercihi yapmanız gerekiyor. Tercihiniz deniz temasından yana ise mavi tonları ve beyaz, bahçe temasından yana ise yeşil tonlarını seçerek işe başlayabilirsiniz.
Yaz dekorasyonunda ahşap dokusu en güzel tercihlerden biri. Çoğu cilasız, tamamen doğal olarak kullanılan bu malzemeyi yemek masasından dolaba hemen hemen her parça için tercih edebiliriz. Dekorasyonda hasır ve pamuklu dokular ile doğal çizgiyi tamamlayabilirsiniz.
Bu sezon için ferahlık ön planda ve bunun için minimalist dekorasyon yine trend. Minimalist dekorasyonda az eşya kullanımı ön planda.
İşlevsel olmayan, sezonluk olmayan ürünleri tercih etmeyin. Ortamı daha geniş gösteren mobilyalar ve renklerin kullanımı önemli.
Yaz, hantal halılardan kurtulma zamanı demek! Ağır ve koyu renkli halıları kaldırarak evinizi ferahlatın. İsterseniz kilim gibi ince ve hafif halılarla ferah bir görüntü oluşturabilirsiniz.
Evinizdeki bir duvarı canlı tonlardaki farklı bir renge boyayabilir ya da çiçek desenli bir duvar kağıdıyla kaplayabilirsiniz. Bu, sizin için yapması güç bir işse, çiçek desenli tablolardan yararlanarak duvarlarınıza yaz havası katabilirsiniz.