Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri

Amsterdam, Hollanda

Estetik mimarisi, renkli eğlence hayatı, köklü tarihi, kültürel ve doğal mekanları ile gezmek için keyifli bir şehir olan Amsterdam özellikle Noel zamanı en renkli günlerini yaşıyor. Şehrin dört bir yanında 30’a yakın Noel pazarı kuruluyor. Bu pazarlarda birbirinden lezzetli Hollanda peynirlerinin, çikolatalarının, baharatlı ve meyveli sıcak şaraplarının, tarçınlı yılbaşı kurabiyelerinin ve birbirinden farklı Hollanda lezzetlerinin tadına varmak mümkün.