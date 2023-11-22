Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri
Noel ruhunu en güzel yansıtan şehirler, yeni yılın geldiğini ışıltılı görünümleriyle hatırlatıyor. İşte renkli pazarlarıyla en güzel Noel şehirleri...
Almanya, Noel pazarlarının ilk kurulduğu ülke. Almanca “weihnachtsmarkt” olarak anılan bu pazarların tarihi neredeyse Orta Çağ’a kadar uzanıyor. Berlin’de kurulan pazarlardan Gendarmenmarkt, mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Alexanderplatz’da kurulan Noel pazarı ise tam bir panayır havası taşıyor. Lunapark atmosferindeki bu yerde gece boyu buz pateni yapıp zencefilli kurabiye kokuları eşliğinde ışıl ışıl pazarı dolaşabilirsiniz.