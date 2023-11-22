Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri

Noel ruhunu en güzel yansıtan şehirler, yeni yılın geldiğini ışıltılı görünümleriyle hatırlatıyor. İşte renkli pazarlarıyla en güzel Noel şehirleri...

Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri - 1

Almanya, Noel pazarlarının ilk kurulduğu ülke. Almanca “weihnachtsmarkt” olarak anılan bu pazarların tarihi neredeyse Orta Çağ’a kadar uzanıyor. Berlin’de kurulan pazarlardan Gendarmenmarkt, mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Alexanderplatz’da kurulan Noel pazarı ise tam bir panayır havası taşıyor. Lunapark atmosferindeki bu yerde gece boyu buz pateni yapıp zencefilli kurabiye kokuları eşliğinde ışıl ışıl pazarı dolaşabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri - 2

Amsterdam, Hollanda

Estetik mimarisi, renkli eğlence hayatı, köklü tarihi, kültürel ve doğal mekanları ile gezmek için keyifli bir şehir olan Amsterdam özellikle Noel zamanı en renkli günlerini yaşıyor. Şehrin dört bir yanında 30’a yakın Noel pazarı kuruluyor. Bu pazarlarda birbirinden lezzetli Hollanda peynirlerinin, çikolatalarının, baharatlı ve meyveli sıcak şaraplarının, tarçınlı yılbaşı kurabiyelerinin ve birbirinden farklı Hollanda lezzetlerinin tadına varmak mümkün.

Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri - 3

Strasbourg, Fransa

Strasbourg, Noel pazarları ve gotik mimarisiyle ünlü bir şehir. Her yıl düzenlenen Christkindelsmärik Noel Pazarı, Avrupa'nın en eski ve en büyük Noel pazarlarından biri.

Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri - 4

Prag, Çek Cumhuriyeti

Prag'ın tarihi meydanları ve köprüleri, kar altında büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Şehirdeki Noel pazarları da oldukça renkli.

Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri - 5

Viyana, Avusturya

Viyana, zarif mimarisi, büyük katedralleri ve muhteşem ışıklandırmalarıyla biliniyor. Schönbrunn Sarayı'ndaki Noel pazarı da oldukça popüler.

Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri - 6

Quebec City, Kanada

Quebec City'nin tarihi bölgeleri, dar sokakları ve tarihi binaları, Noel zamanında özellikle ilgi çekici oluyor.

Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri - 7

Stockholm, İsveç

Stockholm'ün eski şehri, tarihi binaları ve dar sokaklarıyla özellikle kış aylarında büyüleyici bir atmosfere bürünüyor.

Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri - 8

Rothenburg ob der Tauber, Almanya

Bu Alman kasabası, ortaçağ atmosferini koruyan yapısıyla ilgi çekici. Kış aylarında kara bürünen kasaba, Noel zamanında masalsı bir görünüme kavuşuyor.

Yeni yıla hazırlayan en güzel Noel şehirleri - 9

Reykjavik, İzlanda

Kuzey ışıkları ve karla kaplı manzaralarıyla Reykjavik, farklı bir Noel deneyimi sunuyor. Şehir, renkli ışıklar ve yerel geleneklerle dolu etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

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