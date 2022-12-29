Yeni yıla nerede girmeli?

İZMİR VE ÇEVRESİNDE RENKLİ KUTLAMALAR

İzmir’de uluslararası düzeyde hizmet veren Adnan Menderes Havalimanı’na pek çok noktadan uçak seferleri düzenleniyor. Bu nedenle yazın olduğu kadar yılbaşı döneminde de cazip bir merkez olan İzmir, Türkiye’nin pek çok yerinden misafirlerini ağırlıyor.

Özellikle Alaçatı, yılbaşı döneminde sunduğu ışıltılı programlarla öne çıkıyor. Alaçatı’da yeni yıla özel sokak partileri birçok insan tarafından rağbet görüyor. Efes Antik Kenti’nin bulunduğu Selçuk, ev yapımı lezzetleriyle turistlerin uğrak yeri Şirince Köyü, limanı ve dar, Arnavut kaldırımı sokaklarıyla sakinlik ve huzur vadeden Sığacık da yılbaşı tatili için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

Kaynak: Brandlifemag.com