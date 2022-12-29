Yeni yıla nerede girmeli?

Bolu ve Sakarya sınırları içerisinde yer alan Abant, Yedigöller ve Sapanca; huzurun, sakinliğin ve romantizmin adresleri olarak yılbaşı tatili için de öne çıkan şehre yakın ama bir o kadar da uzak seçenekler. Yemyeşil ormanları ve insana huzur veren göl manzaralarıyla Sapanca’da yeni yılın ilk gününü uzun ve sakin yürüyüşler yaparak geçirebilirsiniz. Doğanın en güzel tonlarını yansıtan Yedigöller’de şömine başında keyif yaparak, ardından SPA’da zihnen ve bedenen yenilenmiş olarak yeni yıla başlayabilirsiniz. Abant ise göl kenarında, gözden uzak romantik bir yılbaşı için eşsiz bir alternatif. Bu üç alternatif de sunduğu otel seçenekleri ile yeni yıla şehirden uzakta, doğanın içinde girmek isteyenler için öne çıkıyor.
Hem Ege hem de Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ilçeleriyle yaz tatillerinin vazgeçilmez adresi Muğla, yılbaşında da hem ruhu hem de bedeni dinlendirmek isteyenler için pek çok seçenek sunuyor. Tatil denince ilk akla gelen Marmaris, Bodrum, Dalyan, Dalaman ve Fethiye gibi rotalar hem ılıman iklimi hem de yeşilin ve mavinin her tonunu yaşatmasıyla yılbaşı tatili için de öne çıkıyor. Ayrıca gurme restoranlar, gece geç saatlere dek eğlenceler sunan mekanlar ve lüks otellerle büyük şehri de aratmıyorlar. Muğla, şehirde yer alan iki havalimanı sayesinde kısa tatiller için ideal bir kaçış noktası. Yeni yıla huzurlu bir başlangıç yapmak için kısa sürede bile birçok yeri keşfedebilir, sakin sahil kasabalarında yenilenme imkanı bulabilirsiniz.
İzmir’de uluslararası düzeyde hizmet veren Adnan Menderes Havalimanı’na pek çok noktadan uçak seferleri düzenleniyor. Bu nedenle yazın olduğu kadar yılbaşı döneminde de cazip bir merkez olan İzmir, Türkiye’nin pek çok yerinden misafirlerini ağırlıyor.
Özellikle Alaçatı, yılbaşı döneminde sunduğu ışıltılı programlarla öne çıkıyor. Alaçatı’da yeni yıla özel sokak partileri birçok insan tarafından rağbet görüyor. Efes Antik Kenti’nin bulunduğu Selçuk, ev yapımı lezzetleriyle turistlerin uğrak yeri Şirince Köyü, limanı ve dar, Arnavut kaldırımı sokaklarıyla sakinlik ve huzur vadeden Sığacık da yılbaşı tatili için ideal seçenekler arasında yer alıyor.
Kaynak: Brandlifemag.com