Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar

İngiliz turist Elizabeth Glad, ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'nın doğal güzelliklerini çok beğendiğini belirterek, "Burası şaşırtıcı ve fantastik bir yer. 2023 yılına başlamak için daha benzersiz bir yer düşünemezdim. Yeni yıla rüya gibi bir başlangıç yaptık" dedi.