Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar

Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak 2023'ün ilk gününü gökyüzünde karşıladı.

Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar - 1

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da gün doğumundan önce hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlere turistlerin alınmasının ardından havalandı.

Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar - 2

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen balonlardaki turistler, gün doğumunu bölge semalarından izledi.

Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar - 3

İngiliz turist Elizabeth Glad, ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'nın doğal güzelliklerini çok beğendiğini belirterek, "Burası şaşırtıcı ve fantastik bir yer. 2023 yılına başlamak için daha benzersiz bir yer düşünemezdim. Yeni yıla rüya gibi bir başlangıç yaptık" dedi.

Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar - 4

Lübnanlı turist Elyasa Attallah ise yılbaşı için tercih ettikleri Kapadokya'da katıldığı balon turunun kendisi için güzel bir deneyim olduğunu, bölgede vaktin eğlenceli geçtiğini ifade etti.

Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar - 5

Yerli turistlerden Melike Çapacı da sabahın ilk ışıklarıyla balonların gökyüzüne yükselmesinin manzaraya renk kattığını dile getirerek, "Yılın ilk güneşini balonda karşıladık. Etrafta yüzden fazla balon vardı, çok güzeldi, keyifle çevreyi izledik" diye konuştu.

Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar - 6

Bazı turistler ATV motor ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılırken kimisi de rengarenk balonların oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirdi.

Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar - 7
Yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladılar - 8

N-LIFE HABERLERİ

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