Yeryüzündeki Cennet: Alaçatı ve doğal güzellikleri

EFES'E BİR SAATLİK MESAFEDE

Alaçatı aynı zamanda tarihi dokularıyla da öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes antik kalıntıları, Alaçatı'nın güneyinde sadece bir saatlik sürüş mesafesinde bulunuyor. Antik kent, Hristiyanlığın en saygın yerlerinden biri olmaya devam ediyor ve Roma İmparatoru Hadrian'ın onuruna inşa edilen Hadrian Tapınağı da dahil olmak üzere Türkiye'nin en iyi arkeolojik harikalarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.