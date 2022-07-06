Yeryüzündeki Cennet: Alaçatı ve doğal güzellikleri

Haberler - ntv.com.tr | 06.07.2022 - 11:45 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 11:54
Arnavut kaldırımlı caddeleri ve çiçeklerle donanmış ev duvarlarıyla Türkiye’nin en popüler tatil beldelerinden biri olan Alaçatı, CNN tarafından ‘Yeryüzündeki Cennet’ unvanına layık görüldü.
Çeşme yarımadasında bulunan Alaçatı'nın doğal güzellikleri ve turistlere sunduğu ayrıcalıklarıyla adeta bir cennet olduğunu belirten haber sitesi, belde hakkında detaylı bir rehber hazırladı.
Canlı renklere boyanmış ahşap kapıları, rustik taş evleri, lüks restoranlarla dolu dolambaçlı sokakları, modern sanat galerileri ve butik mağazaları ile Alaçatı, tipik bir Akdeniz kasabasının tüm özelliklerini barındırıyor.
2000’li yılların başlarında hareketlenmeye başlayan Alaçatı, İzmir'den arabayla yaklaşık bir saatlik mesafede. Tablodan fırlamış gibi görünen manzaraları hem yerli turistlerin hem de uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Alaçatı’ya sadece tatilciler değil, rüzgar sörfçüleri de akın ediyor. Kuvvetli rüzgarlarıyla bir demirbaş haline gelen belde, kendini Türkiye'nin rüzgar sörfü başkenti ilan etti denilebilir.
19. yüzyılın ortalarına kadar çoğunlukla bataklık olan Alaçatı, birçok kez renovasyondan geçti. Yakın adalardan gelen Yunan işçiler, üzüm bağlarını ve zeytin bahçelerini yetiştirmek için buraya yerleşerek bölgenin Türkiye'nin önde gelen şarap ve zeytinyağı üreten bölgesi olmasında etkili oldu.
Alaçatı,1920'lerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki bir nüfus mübadelesine girmesinden sonra büyük ölçüde terk edildi. Taş evlerinin çoğu onlarca yıl terk edilmiş olarak kaldı.
Ancak son 20 yılda, özellikle kıyı kesiminde bir değişim yaşandı. Diğer bölgelerden gelen tatilciler, buraya yerleşmeye başlayarak Alaçatı’nın günümüzdeki halini almasını sağladı.
Alaçatı aynı zamanda tarihi dokularıyla da öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes antik kalıntıları, Alaçatı'nın güneyinde sadece bir saatlik sürüş mesafesinde bulunuyor. Antik kent, Hristiyanlığın en saygın yerlerinden biri olmaya devam ediyor ve Roma İmparatoru Hadrian'ın onuruna inşa edilen Hadrian Tapınağı da dahil olmak üzere Türkiye'nin en iyi arkeolojik harikalarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.