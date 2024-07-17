Yıldız Sarayı yaklaşık 6 yıl sonra ziyarete açılıyor

"BİR GİRİŞ ÜCRETİ TESPİT ETMEMİŞ DURUMDAYIZ"

Yasin Yıldız, bunun Türkiye için tarihi bir nokta olduğunu sözlerine ekleyerek, "Beş buçuk yıldır burada yüzlerce arkadaşımızın gayretiyle yürütülen restorasyon çalışmalarında çok önemli bir aşamayı geçmiş durumdayız. Saray bölümümüzün restorasyonunu büyük bir oranda tamamlamış durumdayız." diye konuştu.

Saray ziyaretinin ücretlerine de değinen Yıldız, "Milli Saraylara ait mekanlar ilk açıldığında belli bir süre ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Şu an burasıyla ilgili bir giriş ücreti tespit etmemiş durumdayız. Ama vatandaşlarımız için zaten her zaman bir müze kart kolaylığımız var. Malumunuz Milli Saraylara ait mekanlar müze kartla gezilebiliyor. O yüzden bütün ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.