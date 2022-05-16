Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili

Haberler - ntv.com.tr | 16.05.2022 - 15:05 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 15:23
Pandeminin etkilerinin hayatımızdan yavaş yavaş çekildiği şu günlerde tatil planlarını yapmaya başladıysanız bu yılın en popüler seyahat trendi ‘intikam tatili’ terimine mutlaka göz atın
Ailelerin bir araya geldiği, büyük harcamaların yapıldığı ve favori yerlerin tekrar tekrar ziyaret edildiği ‘intikam tatili’ CNN’e göre bu yılın en popüler seyahat türü olacak.
Peki ‘intikam tatili’ nedir? Her ne kadar intikam kelimesi akıllarda olumsuz bir çağrışım yaratsa da iki yıldan uzun bir süredir tatil yapamayan hatta evinden çıkamayan insanlar için büyük bir umut taşıyor.
Aslında pandemiden ve corona virüsten intikam almak anlamına gelen ‘intikam tatili’ bir anlamda pandemide yapamadığımız her şeyi yapmak ve özgürlüğün tadını çıkarmayı işaret ediyor.
‘İntikam tatili’ fikri, kaybedilen zamanı belirli bir yere giderek telafi etmekten ziyade seyahat etmeyi sevmekle bağdaştırılıyor. Aslında 2021 yılında ortaya çıkan terim, pandemi her ne kadar hayatımızdan tamamen çıkmamış olsa da esnetilen tedbirler ve azalan vakalarla yeniden yükselişe geçti.
Amerika Seyahat Danışman Topluluğu’nun Başkanı Erika Richter, “Bu terim bir nevi ‘Hayat kısa. Tatile gitmek, ailemle daha fazla vakit geçirmek, insanlarla ve doğayla daha iç içe olmak ve beni canlı hissettirecek deneyimler yaşamak istiyorum’ demenin farklı bir yolu” diyor.
'İntikam’ kelimesinin seyahat ile özdeşleştirilmesini çok doğru bulmayan bir kesim olsa da herkes tüm dünyanın geçirdiği bu kötü sürecin ardından insanların seyahat etme arzusunun yükseldiği konusunda hemfikir.