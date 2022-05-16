Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili

İNTİKAM TATİLİ NEDİR?

Peki ‘intikam tatili’ nedir? Her ne kadar intikam kelimesi akıllarda olumsuz bir çağrışım yaratsa da iki yıldan uzun bir süredir tatil yapamayan hatta evinden çıkamayan insanlar için büyük bir umut taşıyor.