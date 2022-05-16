Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili

Haberler - ntv.com.tr | 16.05.2022 - 15:05 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 15:23

Ülkeler bir bir sınırlarını turistlere açmaya başladı. Pandeminin de etkisinin azalmasıyla seyahat özgürlüğü artarken aklınızdaki tatil planlarını baştan yazacak bir terim ortaya çıktı: İntikam Tatili. Ülkeden değil, evden dahi çıkamadığınız o günleri telafi etmek istiyorsanız bu tatil tam size göre.

Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili - 1

Pandeminin etkilerinin hayatımızdan yavaş yavaş çekildiği şu günlerde tatil planlarını yapmaya başladıysanız  bu yılın en popüler seyahat trendi ‘intikam tatili’ terimine mutlaka göz atın

Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili - 2

Ailelerin bir araya geldiği, büyük harcamaların yapıldığı ve favori yerlerin tekrar tekrar ziyaret edildiği ‘intikam tatili’ CNN’e göre bu yılın en popüler seyahat türü olacak.

Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili - 3

İNTİKAM TATİLİ NEDİR?

Peki ‘intikam tatili’ nedir? Her ne kadar intikam kelimesi akıllarda olumsuz bir çağrışım yaratsa da iki yıldan uzun bir süredir tatil yapamayan hatta evinden çıkamayan insanlar için büyük bir umut taşıyor.

Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili - 4

PANDEMİDEN İNTİKAM ALMAK

Aslında pandemiden ve corona virüsten intikam almak anlamına gelen ‘intikam tatili’ bir anlamda pandemide yapamadığımız her şeyi yapmak ve özgürlüğün tadını çıkarmayı işaret ediyor.

Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili - 5

ÖZÜNDE YATAN FİKİR: SEYAHAT ETMEYİ SEVMEK

‘İntikam tatili’ fikri, kaybedilen zamanı belirli bir yere giderek telafi etmekten ziyade seyahat etmeyi sevmekle bağdaştırılıyor. Aslında 2021 yılında ortaya çıkan terim, pandemi her ne kadar hayatımızdan tamamen çıkmamış olsa da esnetilen tedbirler ve azalan vakalarla yeniden yükselişe geçti.

Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili - 6

"HAYAT ÇOK KISA" DEMENİN FARKLI BİR YOLU

Amerika Seyahat Danışman Topluluğu’nun Başkanı Erika Richter, “Bu terim bir nevi ‘Hayat kısa. Tatile gitmek, ailemle daha fazla vakit geçirmek, insanlarla ve doğayla daha iç içe olmak ve beni canlı hissettirecek deneyimler yaşamak istiyorum’ demenin farklı bir yolu” diyor.

Yılın en popüler seyahat trendi: İntikam tatili - 7

HERKES SEYAHAT ETMEK İSTİYOR

'İntikam’ kelimesinin seyahat ile özdeşleştirilmesini çok doğru bulmayan bir kesim olsa da herkes tüm dünyanın geçirdiği bu kötü sürecin ardından insanların seyahat etme arzusunun yükseldiği konusunda hemfikir.

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