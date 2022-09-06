Yol arkadaşınız olacak en iyi seyahat uygulamaları

Haberler | 06.09.2022 - 13:40
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Google Haritalar uygulaması, dünyanızda gezintiye çıkmayı daha hızlı ve daha kolay hale getiriyor. Şehirdeki en iyi yerleri ve oralara nasıl ulaşabileceğinizi öğrenin.
Skyscanner, uçak bileti, otel ve araç kiralama arama seçeneklerini tek bir uygulamada sunuyor.
Gidilen yeri adım adım yönlendirmelerle gösteren navigasyon sistemli ücretsiz, ayrıntılı ve tamamen çevrimdışı haritalar.
Evernote, tüm notlarınızı düzenlemenizi sağlayan çok kapsamlı online bir not defteri. Seyahatiniz boyunca organize etmeniz gereken tüm rezervasyon onay email’lerinizi, adreslerinizi, tavsiyelerinizi, notlarınızı bu uygulamada toplayabilirsiniz. Yazdığınız her şeyin Evernote yüklü olan tüm cihazlarınızda aynı anda senkronize olması da en önemli özelliklerinden.
Google'ın ücretsiz hizmetiyle kelimeleri, kelime öbeklerini ve web sayfalarını İngilizce ile 100'den fazla dil arasında anında çevirin.
Çevrilecek metni söyleyerek, resmini çekerek ya da elinizle veya klavyeyle yazarak girebilirsiniz. Seçim sizin.
Tabelalar, menüler vb. için kameranızı metnin bulunduğu yere tutmanız yeterli. Metnin çevirisini anında görürsünüz. Bunun için internet bağlantısına bile ihtiyacınız yok.
Dünya çapında pek çok para birimini günlük kura göre dönüştüren uygulama.
Pocket, internetteki her türlü içeriği kaydedip, bu içeriklere tek bir yerden ulaşmanızı sağlayan ücretsiz bir uygulama. Pocket içeriği kaydederken sadece metin ve görsellerini alıyor. Neredeyse tüm tarayıcıları ve tüm mobil platformları destekleyen muhteşem bir içerik kırpma aracı.
Uluslararası özelliğe sahip Booking.com, 40'ın üzerinde dilde hizmet vermekte; 222 ülkede ve bölgelerde 859.000'den fazla aktif tesis arasından seçim yapma olanağı sunuyor. İster ailece son dakika seyahati yapın isterseniz iş seyahati için otel arayın; ister yaz tatili, ister balayı için tatile çıkmadan önce en uygun otel fiyatını aramak, otelleri karşılaştırmak ve rezervasyon yapmak için kullanabileceğiniz, dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan bir site. Ayrıca 24 saat ulaşabileceğiniz bir telefon hattı bulunuyor.
Airbnb ile dünyanın dört bir yanında benzersiz evler ve deneyimler rezerve ediyorsunuz. İster tüm seyahatinizi planlayın, ister ev sahibi olarak para kazanmaya başlayın.
İnterrail seyahati yapanların ve Avrupa'yı trenle gezmek gezmek isteyenlerin başucunda bulunması gereken harika bir uygulama. Çevrimdışı olarak trenlerin geliş-gidiş saatlerini, kodlarını, rezervasyon ve ekstra ücret ödemeden bir yerden bir yere giderken aktarma yaparak nasıl gidilebileceğini, trenlerin hangi saatte hangi durakta olduğunu gösterir.
Sırt çantalı gezginlerin, otelden ziyade ucuz pansiyon ve hostelleri sevenlerin favorisi olan Hostelworld dünyanın her yerinden, 170'den fazla ülkeden 33.000'i aşkın her bütçeye uygun tesisi bünyesinde barındırıyor.
Agoda, anlaşması bulunan oteller ve 38 dilde hizmet veren sitesiyle dünyanın en hızlı büyüyen online otel rezervasyon sitelerinden birisi.
Yabancı dil öğrenmek için açık ara en iyi uygulama. Üstelik ücretsiz...
Dünyanın dört bir yanında dostlarınız var, sadece henüz tanışmadınız. Couchsurfing, muhteşem lokal insanlarla birlikte kalmanın, hayat boyu sürecek seyahat arkadaşlıkları kurmanın ya da şehrinize gelen gezginleri ağırlamanın en güzel yolu.
Şehirler arası yolculuklarında tasarruf etmeye başla! BlaBlaCar, kendi aracı ile seyahat eden ve boş koltukları olan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturur, böylece iki taraf da yolculuk masraflarını paylaşır. BlaBlaCar bir yolculuk paylaşım ağıdır, profesyonel bir taşımacılık hizmeti değildir. Sürücülerin koltuk başına isteyebileceği masraf katkı payı sınırlıdır. Böylece sürücülerin sadece yol masraflarını paylaşmaları sağlanır.
Google Drive, tüm dosyalarınız için güvenli bir yerdir ve dosyalarınıza istediğiniz akıllı telefondan, tabletten veya bilgisayardan erişmenize olanak tanır. Seyahatlerinizde fotoğraf ve videolarınızı güvenle Google Drive'a yükleyebilirsiniz. Google Drive size 15 GB'lık alanı ücretsiz olarak veriyor. Daha fazlasına ihtiyacınız var ise aylık 2$ karşılığında 100 GB'lık depolama alanına sahip oluyorsunuz.
Foursquare dünyanın neresinde olursanız olun, harika mekanlar aramanıza ve keşfetmenize yardımcı olur. Bulunduğun yerdeki en iyi yemekleri, gece hayatını ve eğlenceyi keşfet.
Skype, uzaktakileri yakınlaştırır. Skype’ın mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma özellikleri sayesinde, değer verdiğiniz kişiler nerede olursa olsun deneyimlerinizi onlarla kolayca ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz.
KAYAK, daha uygun fiyata seyahat edebilmeniz için yüzlerce sitede aynı anda arama yapar. Özel Fırsatlar ve Mobile Özel Fiyat ayrıcalıklarıyla otel, uçuş ve kiralık araç rezervasyonlarınızı en uygun fiyata yapar. Trips hesabınızdan seyahatlerinizi düzenleyin, organize edin ve gerçek zamanlı uçuş bilgileri alın. KAYAK, seyahat arama, planlama ve rezerve etmek için ihtiyacınız olan tek uygulama; stressiz seyahatin keyfini çıkarın.
Yurtdışı gezilerinizde bir şehirden bir şehire toplu taşıma ya da özel araçla ne kadar sürede ulaşabileceğinizi rota üzerinden gösteriyor. Bunun yanı sıra bilet fiyatlarını ve sefer saatlerini de listeliyor. Her gezginin cebinde olması gereken bir uygulama.
Şüphesiz hepimiz seyahate çıkmadan önce gideceğimiz yer hakkında araştırma yapıyoruz. O şehir de nerelere gitmeli, nereleri görmeli araştırıyoruz ve notlarımızı alıyoruz. Like A Local uygulaması bize yerel insanların tercih ettiği restoranları, iş çıkışı takıldıkları lokasyonları, pek bilinmeyen gezilmesi gereken yerleri gösteriyor. İncelemenizde fayda var.
SoundHound, bulabileceğiniz en iyi müzik uygulaması. Ortamda çalan müziği uygulamadaki turuncu düğmeye dokunarak uygulamaya dinletiyorsunuz. Şarkılar anında tanımlanıyor, şarkı sözleri ekranda gözüküyor. Şarkıyı paylaşabiliyor, internetten dinleyebiliyor, satın alabiliyorsunuz.
Wallet, seyahat bütçenizi esnek bir şekilde planlamanıza ve harcamalarınızı izlemenize yardımcı olur, böylece kontrolünüzde kalırsınız ve hedeflerinize ulaşırsınız. Güvendiğiniz insanlarla birlikte, birden fazla para birimi, banka ve finans kurumu arasında aktif olarak planlarınızı yapın ve yönetin. Maliyetlerinizi kontrol edip ve kontrolü elde tutmanız için herkese gerekli bir uygulama.
Gezilerinizi harika deneyimlere mi dönüştürmek istiyorsunuz? GetYourGuide uygulaması ile birçok heyecan verici deneyim için önceden biletinizi alabilirsiniz. Dünyanın en büyük aktiviteler koleksiyonu... İspanya'nın lezzetli mezelerini tatmaktan Queensland'in rengarenk mercanları arasında şnorkelle yüzmeye kadar yapmak isteyeceğiniz her şey burada! Üstelik en iyi fiyat garantisi de sunuluyor.
PackPoint, seyahatiniz öncesinde yanınızda bulundurmanız gereken eşyaların listesini size sunan bir uygulama. Nereye gideceğinizi, hangi tarihlerde seyahat edeceğinizi, çamaşır yıkama imkanınız olup olmadığını, hangi aktiviteleri planladığınızı seçiyorsunuz. Uygulama, hava durumunu da kontrol ederek size özel bir liste hazırlıyor. Eşyalarınızı çantanıza koydukça tik atıp, arkada hiçbir şey unutmuyorsunuz.
Aileniz ve arkadaşlarınızı, başka bir ülkede olsalar bile WhatsApp ile ücretsiz olarak arayabilir, mesajlaşabilir, fotoğraf-video ve belge paylaşabilirsiniz.
iTranslate Voice ile anında 40 dilden fazla dilde konuşmanız mümkün. Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulama siz konuşurken cümlelerinizi doğrudan istediğiniz dile çevirerek yurtdışı seyahatlerinizde dil sorununu aşmanızı sağlıyor.
Seyahatlerinizde kimi zaman bazı site ve uygulamalara girişin ülkeler tarafından engellendiğini görebilirsiniz. Bu noktada Hotspot Shield uygulaması ile engelleri aşabiliyorsunuz. Mobil faaliyetlerinizi anonim, gizli ve güvende tutarken çevrimiçi kimliğinizi gizleyerek coğrafi sınırları kaldırır ve tek dokunuşla dünyadaki tüm içeriğe her yerden erişim sağlar.