Yönetmenler Tunceli'nin el değmemiş doğasını doğal stüdyo olarak kullanıyor

Belirli aralıklarla kentin çeşitli alanlarını gezdiğini belirten Canerik, "Keşfedilmemiş mekanların ayrı çekiciliği oluyor ve motive ediyor. Doğanın kendi güzelliği ortaya çıktığı zaman plato olarak ideal bir mekan oluyor ve bunu kullanıyoruz. Sadece ben değil, klip ya da kısa film çeken birçok arkadaş bu dönemler Tunceli'ye gelip çekimler yapıyor" dedi.

Canerik, "Özellikle sonbahar aylarında Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü bölgesi, en popüler mekanlardan oluyor. Düğün fotoğrafçıları ve müzik klibi çekmek isteyen insanlar buraları tercih ediyor" ifadesini kullandı.