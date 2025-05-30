Yozgat'ın peribacaları Nevşehir'e rakip: ''Görmek isteyenler binlerce kilometre yol katediyor''

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde bulunan ve peribacalarını andıran tepeler keşfedilmeyi bekliyor.

Yozgat'ın peribacaları Nevşehir'e rakip: ''Görmek isteyenler binlerce kilometre yol katediyor'' - 1

Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyüne yaklaşık 500 metre mesafede bulunan doğal oluşumlu tepeler görenlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Jeolojik süreçlerle oluştuğu düşünülen tepeler, dikkatli bakıldığında çeşitli hayvan görüntülerini andırıyor. Deve, kaplumbağa, çocuk gibi şekillere benzetilen yükseltilerin farklı yapısı da göze çarpıyor. Bölgedeki oluşumun keşfedilmesi ve bilim insanları tarafından jeolojik sürecin belirlenmesi halinde bu tepelerin tıpkı Nevşehir’deki peribacaları gibi ziyaretçi akınına uğrayacağı düşünülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yozgat'ın peribacaları Nevşehir'e rakip: ''Görmek isteyenler binlerce kilometre yol katediyor'' - 2

''DOĞA HARİKASI BİR YER''

Gümüşdiğin Köyü Muhtarı Süleyman Aslan, peribacalarına benzeyen tepeler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Burası köyümüze 500 metre uzaklıkta doğa harikası bir yer. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Valiliğimize çağrımdır. Burası yetkililer gönderilerek araştırılsın. Bir sürü hayvan figürü var. Yakından baktıkça çok daha anlamlı objeler çıkıyor. İnsanlar bir heykeli görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar. Burası Allah’ın bize lütfettiği doğa harikası bir yer.''

Yozgat'ın peribacaları Nevşehir'e rakip: ''Görmek isteyenler binlerce kilometre yol katediyor'' - 3

Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Aslan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Deve, kaplumbağa, uyuyan çocuk, hayvan figürü var. İlk bakışta bir şey anlaşılmayabilir ama oturup incelediğinizde onlarca yüzlerce figür çıkıyor. Bizim amacımız Yozgat’ımıza buranın kazandırılmasını sağlamak. Nevşehir, Ürgüp Peribacalarının birebir aynısı. Köyümüze 500 metre. Ulaşım sorunu yok. Meraklı olanları ve tarihi araştırmacı olan herkesi buraya davet ediyorum.''

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