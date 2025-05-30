Yozgat'ın peribacaları Nevşehir'e rakip: ''Görmek isteyenler binlerce kilometre yol katediyor''

''DOĞA HARİKASI BİR YER''

Gümüşdiğin Köyü Muhtarı Süleyman Aslan, peribacalarına benzeyen tepeler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Burası köyümüze 500 metre uzaklıkta doğa harikası bir yer. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Valiliğimize çağrımdır. Burası yetkililer gönderilerek araştırılsın. Bir sürü hayvan figürü var. Yakından baktıkça çok daha anlamlı objeler çıkıyor. İnsanlar bir heykeli görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar. Burası Allah’ın bize lütfettiği doğa harikası bir yer.''