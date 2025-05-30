Yozgat'ın peribacaları Nevşehir'e rakip: ''Görmek isteyenler binlerce kilometre yol katediyor''
Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde bulunan ve peribacalarını andıran tepeler keşfedilmeyi bekliyor.
Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyüne yaklaşık 500 metre mesafede bulunan doğal oluşumlu tepeler görenlerin oldukça ilgisini çekiyor.
Jeolojik süreçlerle oluştuğu düşünülen tepeler, dikkatli bakıldığında çeşitli hayvan görüntülerini andırıyor. Deve, kaplumbağa, çocuk gibi şekillere benzetilen yükseltilerin farklı yapısı da göze çarpıyor. Bölgedeki oluşumun keşfedilmesi ve bilim insanları tarafından jeolojik sürecin belirlenmesi halinde bu tepelerin tıpkı Nevşehir’deki peribacaları gibi ziyaretçi akınına uğrayacağı düşünülüyor.