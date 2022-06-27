Yüksek zirvelerin cenneti: Artabel Gölleri Tabiat Parkı

“MANZARA HARİKA, ÇOK GÜZEL BİR DOĞA VAR”

Etkinliğe katılan ve bölgeye ilk kez gelen sporculardan Didem Kars, “İlk defa geldim, çok güzel buldum. Manzara harika, çok güzel bir doğa var. Her şey çok güzel. Çok kalabalık geldik. Biraz ıslandık ama olsun her şey güzeldi çünkü doğa var. Yine gelirim” dedi.