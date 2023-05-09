Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri

Hem Yunanistan'ın başkenti hem de ülkenin en büyük şehri olan Atina'da bir ya da iki gün kalabilirsiniz. Akropolis ve Parthenon gibi popüler rotalardan haricinde Exarchia da görülmeye değerdir.
En ilginç Yunan adalarından biri olan Milos'a Atina'dan tek uçakla ulaşabilirsiniz. Sarp kayalıkların arasına sıkışmış ıssız sahilleri keşfetme olanağı sağlayan Milos, dinlenmek ve rahatlamak için gidilecek yer.
Yunanistan'ın en hareketli adalarından biri olan Mikonos, özellikle yaz aylarında sahil partileri için gidilecek yer. Öte yandan adada, 6. yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edilen dört büyük yel değirmeni olan Kato Mili de dahil olmak üzere muhteşem plajlar ve tarihi noktalar da bulunuyor.
Atina'nın kuzeybatısında, arabayla yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta bulunan Delphi kenti, tarihi dokusuyla öne çıkan rotalardan biri. Burada binlerce yıl boyunca korunan birkaç antik tiyatro ve stadyumun yanı sıra Apollon Tapınağı'nın kalıntılarını keşfedebilirsiniz.
Kuzey Yunanistan'da bulunan Halkidiki bölgesindeki muhteşem plajların tadını çıkarıp tüm gün dinlenebilirsiniz.
Mora'nın kuzeydoğu ucundaki Epidaurus'u ziyaret edin. MÖ 4. yüzyılda tıp tanrısı Asklepios'u onurlandırmak için inşa edilen Antik Tiyatro'yu görmelisiniz.
Gythio'nun sahilleri, her şeyden uzaklaşmanız gerektiğinde ziyaret edilecek en iyi yerlerden biridir. Rengarenk evler ve altın kumlu plajlarla dolu Gythio, gelip yumurtlayan deniz kaplumbağalarıyla da ünlü.
İnanılmaz manzaralar için Teselya'da bulunan Meteora'yı ziyaret edebilirsiniz. gökyüzüne doğru uzanan devasa kaya oluşumlarının içinde UNESCO Dünya Mirası Listesi listesine giren birkaç manastır da bulunuyor.
Atina'dan feribotla ulaşılabilen küçük bir ada olan Sifnos, dinlendirici atmosferiyle bilinen bir diğer yer.
Kefalonya, Yunanistan’ın diğer yakasında yer alan İyon Denizi’ndeki adaların en büyüğüdür. Öte yandan Kefalonya, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Venedik’in egemenliği altında kaldığı için İtalyan esintili bir kültürel dokuya sahip.
İtalya'ya olan yakınlığı sayesinde Korfu, mimarisine, yemeklerine ve yaşam tarzına yansıyan bol miktarda İtalyan etkisine sahiptir.
Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evin yanı sıra, koruma altındaki çok sayıda kilise, Yunan ve Roma anıtları, Osmanlı yapıları ve eski şehir merkezindeki eğlence semti Ladadika ile dikkat çekiyor.
Yunanistan'ın batı kıyısında yer alan, turistler için gizli kalmış noktalardan biri olan Messolonghi'de farklı bir deniz manzarası yakalayabilirsiniz.
Mora'nın batı tarafında yer alan Olympia, ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı yer olarak bilinir. Burada antik stadyumu, Zeus ve Hera tapınaklarını ziyaret edebilirsiniz.
Mora Yarımadası’ndaki Argolis ilinin yönetim merkezi konumundaki küçük kent, Yunanistan’ın Osmanlı’dan koptuktan sonraki ilk başkenti ve yabancı turistlerce pek bilinmeyen gizli hazinelerinden biri. Yunanların ‘ülkedeki en romantik yerlerden” diye tanımladığı Nafplion, neoklasik evler, kafeler, kiliseler, begonvilli bahçeler ve mini meydanlarıyla film setlerini andırıyor. 18’inci yüzyılda yapılmış kaleye tırmanarak inanılmaz romantik bir günbatımı yaşayabilirsiniz.