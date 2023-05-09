Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri

Hemen hemen herkesin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek zenginliklere, mutfağa ve altyapıya sahip olan Yunanistan, dünyanın en popüler gezi destinasyonları arasında yer alıyor. İşte Yunanistan'da ziyaret edilebilecek en iyi 15 yer...

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 1

ATİNA

Hem Yunanistan'ın başkenti hem de ülkenin en büyük şehri olan Atina'da bir ya da iki gün kalabilirsiniz. Akropolis ve Parthenon gibi popüler rotalardan haricinde Exarchia da görülmeye değerdir.

N-LIFE HABERLERİ

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 2

MİLOS

En ilginç Yunan adalarından biri olan Milos'a Atina'dan tek uçakla ulaşabilirsiniz. Sarp kayalıkların arasına sıkışmış ıssız sahilleri keşfetme olanağı sağlayan Milos, dinlenmek ve rahatlamak için gidilecek yer.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 3

MİKONOS

Yunanistan'ın en hareketli adalarından biri olan Mikonos, özellikle yaz aylarında sahil partileri için gidilecek yer. Öte yandan adada, 6. yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edilen dört büyük yel değirmeni olan Kato Mili de dahil olmak üzere muhteşem plajlar ve tarihi noktalar da bulunuyor.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 4

DELFİ

Atina'nın kuzeybatısında, arabayla yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta bulunan Delphi kenti, tarihi dokusuyla öne çıkan rotalardan biri. Burada binlerce yıl boyunca korunan birkaç antik tiyatro ve stadyumun yanı sıra Apollon Tapınağı'nın kalıntılarını keşfedebilirsiniz.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 5

HALKIDIKI

Kuzey Yunanistan'da bulunan Halkidiki bölgesindeki muhteşem plajların tadını çıkarıp tüm gün dinlenebilirsiniz.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 6

EPIDAURUS

Mora'nın kuzeydoğu ucundaki Epidaurus'u ziyaret edin. MÖ 4. yüzyılda tıp tanrısı Asklepios'u onurlandırmak için inşa edilen Antik Tiyatro'yu görmelisiniz.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 7

GYTHIO

Gythio'nun sahilleri, her şeyden uzaklaşmanız gerektiğinde ziyaret edilecek en iyi yerlerden biridir. Rengarenk evler ve altın kumlu plajlarla dolu Gythio, gelip yumurtlayan deniz kaplumbağalarıyla da ünlü.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 8

METEORA

İnanılmaz manzaralar için Teselya'da bulunan Meteora'yı ziyaret edebilirsiniz. gökyüzüne doğru uzanan devasa kaya oluşumlarının içinde UNESCO Dünya Mirası Listesi listesine giren birkaç manastır da bulunuyor.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 9

SIFNOS

Atina'dan feribotla ulaşılabilen küçük bir ada olan Sifnos, dinlendirici atmosferiyle bilinen bir diğer yer.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 10

KEFALONYA

Kefalonya, Yunanistan’ın diğer yakasında yer alan İyon Denizi’ndeki adaların en büyüğüdür. Öte yandan Kefalonya, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Venedik’in egemenliği altında kaldığı için İtalyan esintili bir kültürel dokuya sahip.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 11

KORFU

İtalya'ya olan yakınlığı sayesinde Korfu, mimarisine, yemeklerine ve yaşam tarzına yansıyan bol miktarda İtalyan etkisine sahiptir.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 12

SELANİK

Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu evin yanı sıra, koruma altındaki çok sayıda kilise, Yunan ve Roma anıtları, Osmanlı yapıları ve eski şehir merkezindeki eğlence semti Ladadika ile dikkat çekiyor.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 13

MESSOLONGHI

Yunanistan'ın batı kıyısında yer alan, turistler için gizli kalmış noktalardan biri olan Messolonghi'de  farklı bir deniz manzarası yakalayabilirsiniz.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 14

OLYMPIA

Mora'nın batı tarafında yer alan Olympia, ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı yer olarak bilinir. Burada antik stadyumu, Zeus ve Hera tapınaklarını ziyaret edebilirsiniz.

Yunanistan'ın mutlaka görülmesi gereken yerleri - 15

NAFPLIO

Mora Yarımadası’ndaki Argolis ilinin yönetim merkezi konumundaki küçük kent, Yunanistan’ın Osmanlı’dan koptuktan sonraki ilk başkenti ve yabancı turistlerce pek bilinmeyen gizli hazinelerinden biri. Yunanların ‘ülkedeki en romantik yerlerden” diye tanımladığı Nafplion, neoklasik evler, kafeler, kiliseler, begonvilli bahçeler ve mini meydanlarıyla film setlerini andırıyor. 18’inci yüzyılda yapılmış kaleye tırmanarak inanılmaz romantik bir günbatımı yaşayabilirsiniz.

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