Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı güzellikleri arasında yer alan Ağrı'daki Balık Gölü, yüzeyi buzla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.
Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan 2 bin 241 rakımdaki göl, sahip olduğu doğal güzellikleriyle yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Kuş, balık türleri ve iki adanın bulunduğu gölün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen dondu.
Yaz aylarında kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, kışın da buzla kaplı yüzeyiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen bir grup fotoğraf tutkunu, buzla kaplı gölün üzerinde yürüyüş yaptı.
Burada fotoğraf çeken grup, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşların olta ile balık avlamasını izleyip bu anları fotoğrafladı. Fotoğraf tutkunları, daha sonra Diyadin ilçesindeki kaplıcaları da ziyaret etti.
İşte yüzeyi buzla kaplanan Ağrı'daki Balık Gölü'nden görüntüler...