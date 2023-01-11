Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Yaz aylarında kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, kışın da buzla kaplı yüzeyiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen bir grup fotoğraf tutkunu, buzla kaplı gölün üzerinde yürüyüş yaptı.