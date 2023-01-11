Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Yüzeyi buzla kaplanan Ağrı'daki Balık Gölü, görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 1

Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı güzellikleri arasında yer alan Ağrı'daki Balık Gölü, yüzeyi buzla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 2

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan 2 bin 241 rakımdaki göl, sahip olduğu doğal güzellikleriyle yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 3

Kuş, balık türleri ve iki adanın bulunduğu gölün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen dondu.

Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 4

Yaz aylarında kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği göl, kışın da buzla kaplı yüzeyiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen bir grup fotoğraf tutkunu, buzla kaplı gölün üzerinde yürüyüş yaptı.

Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 5

Burada fotoğraf çeken grup, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşların olta ile balık avlamasını izleyip bu anları fotoğrafladı. Fotoğraf tutkunları, daha sonra Diyadin ilçesindeki kaplıcaları da ziyaret etti.

İşte yüzeyi buzla kaplanan Ağrı'daki Balık Gölü'nden görüntüler...

Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 6
Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 7
Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 8
Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 9
Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 10
Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 11
Yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 12

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