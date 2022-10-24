Yüzlerce koyun ve keçi Madrid sokaklarında turladı

Madrid’de 1994 yılından itibaren gerçekleştirilen Trashumancia Şenliği ile mera ve yaylalarda yapılan hayvancılığa dikkat çekilerek, hayvancılıkta kullanılan yolların ve otlak bölgelerin korunması, biyolojik çeşitliliğin devamının sağlanması ve kırsal alanları olumsuz etkileyen iklim değişikliği ve orman yangınlarına karşı alınan önlemlerin artırılması talep ediliyor.