Zigana'nın beyaz cennetine binlerce turist yağdı! Doğal güzelliği görenleri büyüledi
Gümüşhane'de Zigana Dağı'nın koynundaki Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle bürünürken, göl yüzeyi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kısmen buz tuttu.
Gümüşhane'nin ve Karadeniz'in gözde doğal güzelliklerinden biri olan Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte eşsiz bir kış manzarasına büründü.