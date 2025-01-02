Zindanı restore edip kütüphane yaptılar: Trabzon İmparatoru 2. Aleksios döneminden kalma
Trabzon İmparatoru 2. Aleksios döneminde 1180'li yıllarda yapılan ve mahkumlar için zindan olarak kullanılan Trabzon Kalesi'ndeki Zağnos Burcu, yaklaşık 30 yıldır kütüphane olarak hizmet veriyor.
Kesme taştan dörtgen planlı burç olarak yapılan Trabzon Kalesi'ndeki tarihi surlar, 1996 yılında Trabzon Belediyesi tarafından meclis kararı ile İsmail Hakkı Berkmen Trabzon İhtisas Kütüphanesi olarak düzenlenerek hizmete sunuldu. 27 Nisan 1941 tarihinde Trabzon Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak göreve başlayan İsmail Hakkı Berkmen'in isminin verildiği kütüphanede her gün ortalama yüz kadar öğrenci ders çalışıyor. Zağnos Burcu'nun uzun yıllar saklı kalan dehlizleri, zindanları gün ışığına çıkarken, özellikle surların içerisindeki kütüphane, sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekiyor.