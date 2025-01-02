Zindanı restore edip kütüphane yaptılar: Trabzon İmparatoru 2. Aleksios döneminden kalma

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Ertuğrul Ayaz, surların içerisinde ders çalışmanın insanı farklı hissettirdiğini kaydederek, “Daha önce gelmemiştim ancak surların içerisinde kütüphane olduğunu duymuştum. Hem ziyaret hem de çalışmak amaçlı geldim. İçeri girince insanı hoş bir kültürel hava karşılıyor. Surların arasında ders çalışmak insanı daha farklı hissettiriyor. Daha önce surun içerisinde böyle bir yapının olduğunu hiç görmedim. Kütüphanenin surların içerisinde olması garip, hoş bir durum” derken, üniversite sınavına hazırlanan Ayşegül Kele ise, “Her gün buraya gelirim. Ambiyansı çok güzel, çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu