Ziyarete açık ünlü film setleri

Cinnet

Stanley Kubrick’in Jack Nicholson başrollü "The Shining" (Cinnet) filminde dış çekimlerde kullanılan Timberline Logde ziyaret edilebiliyor. Kubrick, film çekimleri sırasında meşhur oda numarasını 217’den 237’ye çevirmeyi kabul etmiş; çünkü otel sahipleri, gelecekte insanların bu odada kalmak istemeyeceklerinden endişelenmiş. İronik bir biçimde, otelin web sitesine göre, otelde en çok talep edilen oda, 217 numaralı odaymış.