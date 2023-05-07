Ziyarete açık ünlü film setleri

Filmin seti, Karayip Denizindeki Saint Vincent ve Grenadines adasında bulunan Wallilabou limanında yer alıyor.
Star Wars, Güney Tunus'un ilginç mimari yapısıyla dikkat çeken Nefta bölgesinde çekildi.
Yüzüklerin Efendisi ile Hobbit filmlerinin çekildiği gizemli ve eşsiz güzellikteki Hobbit köyü Shire, Yeni Zelanda'da bulunuyor.
Stanley Kubrick’in Jack Nicholson başrollü "The Shining" (Cinnet) filminde dış çekimlerde kullanılan Timberline Logde ziyaret edilebiliyor. Kubrick, film çekimleri sırasında meşhur oda numarasını 217’den 237’ye çevirmeyi kabul etmiş; çünkü otel sahipleri, gelecekte insanların bu odada kalmak istemeyeceklerinden endişelenmiş. İronik bir biçimde, otelin web sitesine göre, otelde en çok talep edilen oda, 217 numaralı odaymış.
Jurassic Park, California ve Hawaii’de çekildi, dış çekimler iki yıllık ön prodüksiyon süreci sonrasında sadece iki hafta içinde Hawaii’de gerçekleştirildi.
Carrie Bradshaw’un New York’ta, Perry Sokağı'ndaki dairesi ziyarete açık.
Serinin ilk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda öğrencileri şatoya götüren büyücü treninin kalktığı Platform 9 ¾ gerçek bir tren garı olan Londra King’s Cross’ta bulunuyor.
Filmde kullanılan akıl hastanesi yaklaşık 180 yıl önce inşa edilmiş, dünyanın en eski ve en ünlü hapishanelerinden biri. Akıl hastenesinde geçen sahneler Eastern State Penitentiary’de (Doğu Eyalet Hapishanesi) çekildi.
Siyah Giyen Adamlar 2
Dünyanın uzaylılar tarafından işgalini anlatan Siyah Giyen Adamlar’ın bir kısmı, Grand Central Terminalinde çekildi.
Indiana Jones: Son Macera'da, hazinenin bulunduğu yer, günümüzde ziyarete açık olan, Ürdün’ün en popüler turistik bölgelerinden Petra Antik Kenti'ndeki Al Khazneh Tapınağı.