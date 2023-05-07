Ziyarete açık ünlü film setleri

Aralarında Harry Potter, Indiana Jones, Karayip Korsanları, Star Wars, Sex and the City gibi yapımların olduğu en ikonik film ve dizi setleri ziyaret edilebiliyor.

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Karayip Korsanları 

Filmin seti, Karayip Denizindeki Saint Vincent ve Grenadines adasında bulunan Wallilabou limanında yer alıyor. 

N-LIFE HABERLERİ

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Star Wars

Star Wars, Güney Tunus'un ilginç mimari yapısıyla dikkat çeken Nefta bölgesinde çekildi. 

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Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi

Yüzüklerin Efendisi ile Hobbit filmlerinin çekildiği gizemli ve eşsiz güzellikteki Hobbit köyü Shire, Yeni Zelanda'da bulunuyor.

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Cinnet

Stanley Kubrick’in Jack Nicholson başrollü "The Shining" (Cinnet) filminde dış çekimlerde kullanılan Timberline Logde ziyaret edilebiliyor. Kubrick, film çekimleri sırasında meşhur oda numarasını 217’den 237’ye çevirmeyi kabul etmiş; çünkü otel sahipleri, gelecekte insanların bu odada kalmak istemeyeceklerinden endişelenmiş. İronik bir biçimde, otelin web sitesine göre, otelde en çok talep edilen oda, 217 numaralı odaymış.

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Jurassic Park

Jurassic Park, California ve Hawaii’de çekildi, dış çekimler iki yıllık ön prodüksiyon süreci sonrasında sadece iki hafta içinde Hawaii’de gerçekleştirildi. 

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Sex and the City 

Carrie Bradshaw’un New York’ta, Perry Sokağı'ndaki dairesi ziyarete açık. 

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Harry Potter ve Felsefe Taşı 

Serinin ilk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda öğrencileri şatoya götüren büyücü treninin kalktığı Platform 9 ¾ gerçek bir tren garı olan Londra King’s Cross’ta bulunuyor.

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12 Maymun 

Filmde kullanılan akıl hastanesi yaklaşık 180 yıl önce inşa edilmiş, dünyanın en eski ve en ünlü hapishanelerinden biri. Akıl hastenesinde geçen sahneler Eastern State Penitentiary’de (Doğu Eyalet Hapishanesi) çekildi.

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Siyah Giyen Adamlar 2

Dünyanın uzaylılar tarafından işgalini anlatan Siyah Giyen Adamlar’ın bir kısmı, Grand Central Terminalinde çekildi.

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Indiana Jones: Son Macera

Indiana Jones: Son Macera'da, hazinenin bulunduğu yer, günümüzde ziyarete açık olan, Ürdün’ün en popüler turistik bölgelerinden  Petra Antik Kenti'ndeki Al Khazneh Tapınağı.

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