Gigi Hadid dergi kapağında bambaşka

Haberler - ntv.com.tr | 27.08.2022 - 16:12 - Son Güncelleme : 27.08.2022 - 16:26
Gigi Hadid, Vogue İtalya’nın Eylül 2022 sayısına kapak oldu. 27 yaşındaki Amerikalı modeli, dergi sayfalarında bambaşka görünümüyle tanımak çok zor.
Dergi kapağını süsleyen süper model, neredeyse yerçekimine meydan okuyan bir tarzda tasarlanmış saç satiliyle neredeyse tanınmaz halde. Bu saçlar, ünlü modelin şimdiye kadar sergilediği en cüretkar görünüm olarak akıllarda yer edindi. İlginç görünüm, daha önce Lady Gaga ile çalışmış olan İngiliz saç stilisti Eugene Souleiman'ın elinden çıkma.
Hadid, "modanın yeni dünyasına" ithaf edilen sayının kapağında siyah bir ceket ve uyumlu maksi etekle poz verdi. Ünlü model 24 Ağustos'ta Instagram'da bu fotoğrafı paylaşmış ve çok sayıda iltifat almıştı.
Dergi çekiminde Hadid, fotoğrafçı Raf Pavarotti ve editör Grace Coddington ile çalıştı.
Hadid, editor Coddington hakkında, "Onunla çalışmak eğlenceli çünkü asla bariz yolu seçmiyor, her zaman biraz abartılı ve eksantrik bir görüntü arıyor" dedi. "Bir model olarak, özellikle kariyerimin bu noktasında, 'Gigi, bu biraz tuhaf gelecek pozu seçersem kızar mısın?' dediğinde, ben de, 'Grace, kendimi sürekli aynı şekilde görmekten bıktım, devam et!' diye cevap verdim."