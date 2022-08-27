Gigi Hadid dergi kapağında bambaşka

"KENDİMİ SÜREKLİ AYNI ŞEKİLDE GÖRMEKTEN BIKTIM"

Hadid, editor Coddington hakkında, "Onunla çalışmak eğlenceli çünkü asla bariz yolu seçmiyor, her zaman biraz abartılı ve eksantrik bir görüntü arıyor" dedi. "Bir model olarak, özellikle kariyerimin bu noktasında, 'Gigi, bu biraz tuhaf gelecek pozu seçersem kızar mısın?' dediğinde, ben de, 'Grace, kendimi sürekli aynı şekilde görmekten bıktım, devam et!' diye cevap verdim."