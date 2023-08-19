Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi
Rap müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu’nun gözaltına alındığı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan üç rapçi, adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da, organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve bu örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 rapçi, adliyeye sevk edildi.