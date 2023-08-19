Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi

Rap müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu’nun gözaltına alındığı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan üç rapçi, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 1

İstanbul'da, organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve bu örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 rapçi, adliyeye sevk edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 2

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 3

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler "Heijan" rumuzlu Doğan Tarda, "BIG" rumuzlu Samet Işık ve "CAC" rumuzlu Şahan Terzioğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 4

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmişti.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 5

Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden "Heijan" rumuzuyla bilinen Doğan Tarda, "BIG" rumuzlu Samet Işık ve "CAC" rumuzlu Şahan Terzioğlu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 6

"Muti" rumuzlu Muhammet Nedim Doğan'ın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 7
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 8
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 9
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 10
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi - 11
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