Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi

Suç örgütlerine yönelik şarkı yaptıkları iddiasıyla üç rapçi gözaltına alındı. Rapçilere yönelik operasyonda silah ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu, savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 1

İstanbul’da organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri gerekçesiyle 3 rapçi gözaltına alındı.

N-LIFE HABERLERİ

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 2

Gözaltına alınan rapçiler, Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 3

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

3 rapçi, daha sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan 3 rapçi, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 4

MUTİ ARANIYOR

"Muti" rumuzlu Muhammet Nedim Doğan'ın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 5

RAPÇİLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmişti.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 6

EVLERİNDEN SİLAH VE MERMİ ÇIKMIŞTI

Rapçilere yönelik dün gerçekleşen operasyonda, arama yapılan evde uzun namlulu silah ve mermi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 7
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 8
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 9
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 10
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi - 11
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