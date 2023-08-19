Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC mahkemeye sevk edildi
Suç örgütlerine yönelik şarkı yaptıkları iddiasıyla üç rapçi gözaltına alındı. Rapçilere yönelik operasyonda silah ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu, savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul’da organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri gerekçesiyle 3 rapçi gözaltına alındı.