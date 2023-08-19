Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı

İstanbul'da, organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve bu örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Heijan, BIG ve CAC, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 2

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler "Heijan" rumuzlu D.T, "BIG" rumuzlu S.I. ve "CAC" rumuzlu Ş.T, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 3

SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir ikametlerine en yakın karakola imza atma"yı içeren adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 4

MUTİ ARANIYOR

"Muti" rumuzlu Muhammet Nedim Doğan'ın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 5

RAPÇİLER NEYLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmişti.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 6

Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden "Heijan" rumuzuyla bilinen D.T, "BIG" rumuzlu S.I. ve "CAC" rumuzlu Ş.T. gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 7
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 8
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 9
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 10
Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı - 11
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