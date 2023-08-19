Gözaltına alınan rapçiler Heijan, BIG ve CAC serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDILAR

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir ikametlerine en yakın karakola imza atma"yı içeren adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.