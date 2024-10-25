Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama

2000'li yılların ilk dönemine damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Kubilay" ve "Gülenay" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik'in hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Bu erken vefat haberinin ardından dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel'in Çelik'e yayımladığı veda mesajı eleştirilerin hedefi oldu. Birsel, sosyal medyada gündem olan paylaşımını silerken; yaşananların ardından Avrupa Yakası'nda Sedef karakterini canlandıran usta oyuncu Suna Keskin'den bir açıklama geldi.

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 1

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik (51), 17 Ekim'de hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 2

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etti.

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 3

"İŞ ARKADAŞIMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"

"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım" diyen Birsel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 4

"Özellikle bana ve Engin Günaydın'a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir "Mağdur persona"sı vardı. Şenay Gürler'le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, "Vaay tabii sosyete bizi davet etmez"! "Ya iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?" "Yok ben garibanım zaten, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim" filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı."

"YAKIŞIKSIZ CÜMLELER ETMESEYDİ"

"Setin bu geleneksel şakasından, bu dinamikten "Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay"ı yazdım. Vural nefis oynadı. "Birinin bizi durduramadığı" günlerdi. Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz."

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 5

"Türkiye çok iyi bir oyuncusunu, bir komedyenini kaybetti. Cenazelerde helallik almak adettir. Hakkımı helal ediyorum, sonuna kadar helal olsun. İçimde kalan büyük üzüntü şudur. Son aylarda magazine verdiği bir röportaj karşıma çıktı; 'Bir Gülse Birsel işinde rol alır mısınız?' sorusuna; 'Ben ona hata yapmış olabilirim, o bana yapmış olabilir, başkası hata yapmış olabilir, 3 günlük dünya, zaten kaç komedyeniz ki' diyor. Sonuna kadar katıldım söylediklerine ve şöyle düşündüm 'Eh artık madem böyle, bir ara muhakkak bir galada filan karşılaşınca sarılır muhabbet ederiz. Bir ara nasıl olsa denk geliriz.' Bir ara bizim yaşlar için çok geniş, rahat bir zaman. Hep bir ara diyoruz. 'Bir ara buluşalım', 'Bir ara bir hasret giderelim.' Önümüzde uzun yıllar var ya. Öyle değilmiş. Nereden bilebilirdik. Perde çok erken kapandı. Gittiği yerde de güldürdüğünü hayal ediyorum Allah, rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun."

Gülse Birsel'in önce paylaşıp sonra sildiği veda mesajına Vural Çelik'in ailesinden yanıt geldi.

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 6

ÇELİK'İN AİLESİNDEN YANIT

Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik, ailesi adına Gülse Birsel'e yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. İşte Çelik ailesinin o açıklaması:

"HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR"

"Kamuoyunun dikkatine... Hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak. Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz. Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Ağabeyim hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 7

"BİRSEL'E TAVSİYEMİZ ABİMDEN HELALLİK İSTEMESİDİR"

"Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Ağabeyim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi. Ağabeyim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi. Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı. Çelik ailesi olarak Gülse Birsel’e tavsiyemiz; ağabeyimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Ağabeyim yüce gönüllüdür, umarız affeder. Başımız sağ olsun, acımız paylaşıldıkça azalacak."

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 8

Tüm bu yaşanaların ardından olayla ilgili eski rol arkadaşlarından yorum geldi.

Avrupa Yakası'nda Sedef karakterini canlandıran usta oyuncu Suna Keskin, Aramızda Kalmasın programında konuştu.

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 9

"NE KIRGINLIKLAR NE YANLIŞLAR"

Usta oyuncu, "Ben ikinci yılında dahil oldum. O setlerde ne kırgınlıklar ne yanlışlar yaşanıyor. O sette de bir sürü şeyler yaşandı. Oyuncular tolere etti. Bu da görmezden gelinebilirdi. Yazık olmuş. Niçin başka birisi hoş görülüyor da ötekine bu hoş görü esirgeniyor. Daha dikkatli olunması gerekir. Keşke denilebilseydi Vuralcığım senden vazgeçmiyoruz." dedi.

Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama - 10

SON SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan ünlü oyuncu Vural Çelik'in ani vefatı sonrası arasının bozuk olduğu Gülse Birsel ile ilgili sözleri gündem olmuştu.

Vural Çelik, verdiği röportajda Birsel’le ilgili soruyu “Tabii olabilir. Üç günlük dünya. Önemli olan hataları unutup önümüze bakmak. Kimsenin kimseye küsmesine gerek yok" diye yanıtlamıştı.

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