Gülse Birsel'in Vural Çelik'e tartışmalı vedası | Avrupa Yakası'nın usta oyuncusundan itiraf gibi açıklama
2000'li yılların ilk dönemine damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Kubilay" ve "Gülenay" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik'in hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Bu erken vefat haberinin ardından dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel'in Çelik'e yayımladığı veda mesajı eleştirilerin hedefi oldu. Birsel, sosyal medyada gündem olan paylaşımını silerken; yaşananların ardından Avrupa Yakası'nda Sedef karakterini canlandıran usta oyuncu Suna Keskin'den bir açıklama geldi.
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik (51), 17 Ekim'de hayatını kaybetti.