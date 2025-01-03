Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi
Uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2020 yılında nikahla taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç'un Jan Asya adında bir kızları bulunuyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Arduç, kızı için dinazor kostümü giydi. Bu anları Özay, takipçileriyle paylaştı.
"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.