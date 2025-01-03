Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi

"ÇOCUĞUM BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR AYNA"

Öte yandan Barış Arduç, geçtiğimiz aylarda babalıkla ilgili şöyle demişti:

"Çocuğum benim için çok büyük bir ayna. Onun yüzünde kariyerimin ne kadar iyi gittiğini, onu ne kadar mutlu ettiğini görebilmek galiba günün sonunda alabileceğim en büyük ödül. O yüzden bana ilham veren en büyük güç kaynağım şu anda kızım."