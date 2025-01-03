Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi

Uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2020 yılında nikahla taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç'un Jan Asya adında bir kızları bulunuyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Arduç, kızı için dinazor kostümü giydi. Bu anları Özay, takipçileriyle paylaştı.

Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi - 1

"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi - 2

Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi - 3

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Arduç, 2 yaşındaki kızı Jan Asya için çok özel bir ana imza attı.

Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi - 4

Kızı için dinazor kılığına giren Barış Arduç'un o anlarını ise Gupse Özay sosyal medya hesabından paylaştı.

Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi - 5

"ÇOCUĞUM BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR AYNA"

Öte yandan Barış Arduç, geçtiğimiz aylarda babalıkla ilgili şöyle demişti:

"Çocuğum benim için çok büyük bir ayna. Onun yüzünde kariyerimin ne kadar iyi gittiğini, onu ne kadar mutlu ettiğini görebilmek galiba günün sonunda alabileceğim en büyük ödül. O yüzden bana ilham veren en büyük güç kaynağım şu anda kızım."

Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi - 6

"KIZ ÇOCUKLARI İLE BABALARI ARASINDA BAŞKA BİR AŞK OLUYOR"

Gupse Özay da aylar önce  eşi Barış Arduç ve kızı Jan Asya'nın ilişkisi için "Her anne-baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza. Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyormuş, onu deneyimledim. O yüzden büyük bir aşk ve bağ var" açıklamasını yapmıştı.

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