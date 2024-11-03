Hangi ünlü hangi burç? Merak edilen özellikleri burçlarında saklı
Kararlı, istikrarlı, inatçı, duygusal... Ünlülerin merak edilen özellikleri burçlarında saklı. Hangi ünlü, hangi burç?
Hadise
Terazi 22 Ekim 1985
Hadise
Terazi 22 Ekim 1985
Edis Görgülü
Yay 28 Kasım 1990
Sıla Türkoğlu
Koç 18 Nisan 1999
Pınar Deniz
Akrep 4 Kasım 1993
Barış Arduç
Terazi 9 Ekim 1987
Demet Akbağ
Oğlak 23 Aralık 1959
Özge Özpirinçci
Koç 1 Nisan 1986
Hande Erçel
Yay 24 Kasım 1993
Hazar Ergüçlü
Oğlak 1 Ocak 1992
Kubilay Aka
Koç 12 Nisan 1995
Mert Ramazan Demir
Kova 28 Ocak 1998
Afra Saraçoğlu
Yay 2 Aralık 1997
Mert Yazıcıoğlu
Boğa 10 Mayıs 1993
Özcan Deniz
Boğa 19 Mayıs 1972
Acun Ilıcalı
İkizler 29 Mayıs 1969
Şeyma Şubaşı
Yengeç 2 Temmuz 1990
Mert Demir
Oğlak 26 Aralık 1993
Serenay Sarıkaya
Yengeç 1 Temmuz 1991
Ceyda Düvenci
Koç 16 Nisan 1977
Hülya Avşar
Terazi 10 Ekim 1963
Cem Yılmaz
Boğa 23 Nisan 1973
Beren Saat
Balık 26 Şubat 1984
Kenan Doğulu
İkizler 31 Mayıs 1974
Çağatay Ulusoy
Başak 23 Eylül 1990
Fahriye Evcen
İkizler 4 Haziran 1986
Burak Özçivit
Oğlak 24 Aralık 1984
Sinem Kobal
Aslan 14 Ağustos 1987
Kenan İmirzalıoğlu
İkizler 18 Haziran 1974
Başak Dizer
Koç 13 Nisan 1977
Kıvanç Tatlıtuğ
Akrep - 27 Ekim 1983
Murat Boz
Balık 7 Mart 1980
Selena Gomez
Yengeç 22 Temmuz 1992
Kylie Jenner
Aslan 10 Ağustos 1997
Rihanna
Balık 20 Şubat 1988
Kendall Jenner
Akrep 3 Kasım 1995
Beyonce
Başak 4 Eylül 1981