Hasan Can Kaya, iddialara sert yanıt verdi: İtibar suikasti, hesap soracağım
Komedyen Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç bir kadını, evinde alıkoymakla suçlandı. Genç kadın arkadaşlarına “Beni kurtarın.” diye mesaj atınca polisler harekete geçti. Polisler kadını Hasan Can Kaya’nın evinden çıkardı. Emniyette ifadesi alınan genç kadın, komedyenden şikayetçi olmadı. Kaya ise serbest bırakıldı. Komedyen Kaya, kadının iddialarının doğru olmadığını, evde başka kadınların da bulunduğunu savundu. Haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kaya, kendisine itibar suikastı yapıldığını belirterek, yasal haklarını kullanacağını söyledi. Kaya'nın iletişim ekibinden yapılan açıklamada ise sanatçının gözaltına alınmadığı ve hakkında bir şikayet olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medya platformları ve televizyonlarda komedyenlik yapan Hasan Can Kaya, genç bir kadını evinde alıkoymakla suçlandı.