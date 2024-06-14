Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı

Komedyen Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç bir kadını, evinde alıkoymakla suçlandı. Genç kadın arkadaşlarına “Beni kurtarın.” diye mesaj atınca polisler harekete geçti. Polisler kadını Hasan Can Kaya'nın evinden çıkardı. Hasan Can Kaya gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan genç kadın, komedyenden şikayetçi olmadı. Kaya ise serbest bırakıldı. Komedyen Kaya, kadının iddialarının doğru olmadığını, evde başka kadınların da bulunduğunu savundu.

Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı - 1

Sosyal medya platformları ve televizyonlarda komedyenlik yapan Hasan Can Kaya, genç bir kadını evinde alıkoymakla suçlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı - 2

İstanbul’da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kadın, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın Levent’teki evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kadın, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonuldu.

Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı - 3

Olay, geçen hafta salı günü saat 04.00 sıralarında Levent’te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul’daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı.

Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı.

Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya’nın Levent’teki evine gitti.

Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı - 4

“EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ” İDDİASI

Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya’nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu.

Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi.

Kaya’ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı.

Daha sonra da “Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor.” dedi.
Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı - 5

ARKADAŞLARI POLİSE İHBARDA BULUNDU

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Canlı konumdan genç kadın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi.

Genç kadının içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A’yı içeriden çıkarttı.

Genç kadın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.
Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı - 6

“BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ”

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya’nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi.

Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı - 7

Kaya’nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi.

Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya’dan şikayetçi olmadığını belirtti.
Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı - 8

SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı.

Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya’nın serbest bırakılmasını talimatını verdi.

Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı - 9

Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti.

Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.
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