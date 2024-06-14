Hasan Can Kaya’ya gözaltına alındı: Genç kadını polisler evinden çıkardı
Komedyen Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç bir kadını, evinde alıkoymakla suçlandı. Genç kadın arkadaşlarına “Beni kurtarın.” diye mesaj atınca polisler harekete geçti. Polisler kadını Hasan Can Kaya'nın evinden çıkardı. Hasan Can Kaya gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan genç kadın, komedyenden şikayetçi olmadı. Kaya ise serbest bırakıldı. Komedyen Kaya, kadının iddialarının doğru olmadığını, evde başka kadınların da bulunduğunu savundu.
Sosyal medya platformları ve televizyonlarda komedyenlik yapan Hasan Can Kaya, genç bir kadını evinde alıkoymakla suçlandı.