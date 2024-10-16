Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

KENAN İMİRZALIOĞLIU: ÇOK İYİ BİR İNSANDI

Cenaze törenine katılan oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Hasan'la muhabbetimiz bestmodel yarı finalinde başlamıştı. İlk o zaman tanışmıştık. Yani 1997'nin yaz ayından bahsediyorum. 1997 Türkiye finallerinde biz oda arkadaşıydık. Benim gönlümün birincisi Hasan'dı, onun gönlünün birincisi de bendim. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci çok tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok erken, her ölüm erkendir ama Hasan'ımız çok erken ayrıldı aramızdan. Bundan 9 yıl önce Sertacımız ayrılmıştı aramızdan. Geriye iki kız çocuğu bıraktılar. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar, onların bahtı güzel olsun. Evlatlarına dua ediyorum" dedi. Oyuncu İpek Tenolcay, "Üzgünüz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz Allah kalanlara sabır versin. Bizim grubumuz var, yüz yüze olmasa da muhakkak birbirimizden haberimiz oluyordu" diye konuştu.



