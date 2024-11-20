Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Erdem'in bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ismin kardeşi olduğu ortaya çıktı
Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde "Barbie Gamze" karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan İpek Erdem, Elveda Rumeli, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Kuzgun gibi birçok başarılı projede yer aldı.