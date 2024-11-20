Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem'in bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'de uzun yıllar oynayan Taygun Erdem geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti.



Erdem; ''Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM. O hâlâ bizim Barbimiz.'' ifadelerini kullanmıştı.