Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Erdem'in bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ismin kardeşi olduğu ortaya çıktı

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı - 1

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde "Barbie Gamze" karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan İpek Erdem, Elveda Rumeli, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Kuzgun gibi birçok başarılı projede yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı - 2

Dizilerin ardından bir süre ortalarda görünmeyen İpek Erdem yurtdışına çıkarak Londra'ya yerleşmişti.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı - 3

Bu sene ülkeye geri dönen İpek Erdem daha önce verdiği bir röportajda "Belgesel projem Avrupa'da geçiyor. Yurt dışında teklifler gelmişti onları değerlendirdim. Dışarı çıkmak güzeldi. Buraya uzaktan bakmak yaradı..." ifadelerini kullanmıştı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı - 4

Şimdilerde yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Fenerbahçe'de bir zamanlar top koşturan ismin kardeşi çıktı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı - 5

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem'in bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'de uzun yıllar oynayan Taygun Erdem geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti.

Erdem; ''Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM. O hâlâ bizim Barbimiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı - 6

İpek Erdem eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si Fenerbahçe oyuncusunun kardeşi çıktı - 7

Yedi yaşında ilk gittiği tiyatro oyununda oyuncu olmaya karar veren İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi.

Aynı yıl okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması ile Hayat Bilgisi dizisinde oynamaya başladı ve Barbie lakabı ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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