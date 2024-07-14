Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi

Mukesh Ambani, 2018 yılında da kızını evlendirmiş, 100 milyon dolara mal olan düğünde Amerikalı pop yıldızı Beyonce sahne almıştı.



Isha Ambani'nin düğününde, eski ABD dışişleri bakanları Hillary Clinton ve John Kerry de dans pistine çıkan isimler arasındaydı.



Forbes dergisine göre, Mukesh Ambani, 115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 10'uncu kişisi.