Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi
Hint düğünleri renkli gösterileri ve danslarıyla bilinir. Düğün sahibi Asya'nın en zengin insanı olunca, gösterişli şenliklerin ardı arkası kesilmiyor. Hint milyarder Mukesh Ambani’nin oğlu Anant Ambani, yaklaşık 6 ay süren düğün öncesi kutlamaların ardından dünya evine girdi. Yıldız isimlerin konuk olduğu yılın düğünü hafta sonu da devam edecek.
İngiltere'nin eski Başbakanları, küresel dev şirketlerin Ceo'ları, Hollywood yıldızları.
Hepsi aynı düğünde buluştu.
Asya'nın en zengin insanı Mukesh Ambani, en küçük oğlu Anant'ı yaklaşık altı ay süren gösterişli törenlerin sonunda evlendirdi.