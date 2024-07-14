Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi

Hint düğünleri renkli gösterileri ve danslarıyla bilinir. Düğün sahibi Asya'nın en zengin insanı olunca, gösterişli şenliklerin ardı arkası kesilmiyor. Hint milyarder Mukesh Ambani’nin oğlu Anant Ambani, yaklaşık 6 ay süren düğün öncesi kutlamaların ardından dünya evine girdi. Yıldız isimlerin konuk olduğu yılın düğünü hafta sonu da devam edecek.

Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi - 1

İngiltere'nin eski Başbakanları, küresel dev şirketlerin Ceo'ları, Hollywood yıldızları.

Hepsi aynı düğünde buluştu.

Asya'nın en zengin insanı Mukesh Ambani, en küçük oğlu Anant'ı yaklaşık altı ay süren gösterişli törenlerin sonunda evlendirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi - 2

Reliance Industries adlı şirketin başkanı olan 66 yaşındaki Ambani, aylardır düğün için kutlamalar düzenliyor.

Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi - 3

Ambani, dünyaca ünlü yıldızlara rekor ücretler vererek 29 yaşındaki oğlunun düğününde sahne almaları için ikna etti.

Yılın düğünün ilk kutlamaları Mart ayında memleketi Jamnagar'da başladı. Kutlamalar için özel bir Hindu tapınağı inşa edildi. Köylülere ziyafet verildi.

Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi - 4
Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi - 5

Mart ayındaki törende Rihanna, düğüne günler kala da Justin Bieber sahne aldı.

Anant Ambani, yaklaşık altı ay süren şenliklerin sonunda, Ambani ailesine ait kongre merkezinde uzun süredir beraber olduğu Radhika Merchant ile evlendi.

Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi - 6

Hafta sonu boyunca devam edecek tören, geleneksel Hint düğünlerine özgü ritüellerle başladı.

Düğün için yapılan kırmızı halı geçidi de Oscar törenlerini aratmadı.

Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi - 7

Geleneksel Hint kıyafetleri içindeki konuklar arasında Kim ve Khloe Kardahshian, İngiltere'nin eski Başbakanları Tony Blair ve Boris Johnson, aktris Priyanka Chopra ve eşi şarkıcı Nick Jonas da vardı.

Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi - 8

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun CEO'su, dünyaca ünlü şarkıcılar Lana Del Rey, Adele ve Drake, eski yıldız futbolcu David Beckham'ın da davetliler arasında olduğu belirtiliyor.

Hindistan'da yılın düğünü! Asya'nın en zengini oğlunu evlendirdi - 9

Mukesh Ambani, 2018 yılında da kızını evlendirmiş, 100 milyon dolara mal olan düğünde Amerikalı pop yıldızı Beyonce sahne almıştı.

Isha Ambani'nin düğününde, eski ABD dışişleri bakanları Hillary Clinton ve John Kerry de dans pistine çıkan isimler arasındaydı.

Forbes dergisine göre, Mukesh Ambani, 115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 10'uncu kişisi.

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