İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açtı: Düzmece iddiası dikkat çekti

Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği miras kavgasını da beraberinde getirdi. İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18.Aile Mahkemesi’nde dava açtı. İpek Kıraç’ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç’ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu yönündeki iddiasıydı.

İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açtı: Düzmece iddiası dikkat çekti - 1

Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya evliliğine kızı İpek Kıraç'tan itiraz gelmişti. İpek Kıraç babası için vasi talebinde bulunurken evliliğin iyi niyetli olmadığını belirtmişti.

N-LIFE HABERLERİ

İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açtı: Düzmece iddiası dikkat çekti - 2

Patronlar Dünyası haberine göre, babası İnan Kıraç’ın "akli melekelerinin" yerinde olmadığına dair mahkemeye başvuran İpek Kıraç, ikinci hukuki hamlesini de yaptı. İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuran İpek Kıraç, "evliliğin iptali" davası açtı.

İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açtı: Düzmece iddiası dikkat çekti - 3

DÜZMECE İDDİASI 

İpek Kıraç’ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç’ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu yönündeki iddiasıydı.


İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açtı: Düzmece iddiası dikkat çekti - 4

Dilekçede, İnan Kıraç’ın raporun verildiği öne sürülen tarihte Yeditepe Üniversitesi Hastanesine gidip gitmediğinin tespitinin yapılması, kamera görüntülerinin incelenmesi, telefona HTS kayıtlarının tespiti istendi.

İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açtı: Düzmece iddiası dikkat çekti - 5

EVLİLİĞİN İPTALİNİ TALEP ETTİ

İpek Kıraç’ın avukatları aracılığı ile mahkemeye verdiği dilekçede, Yeditepe Üniveristesi Hastanesi tarafından verilen "akıl sağlığı yerindedir" raporunun usulsüz olduğuna dikkat çekilerek, "evliliğin iptali" talep edildi.

İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açtı: Düzmece iddiası dikkat çekti - 6

İş insanı İnan Kıraç ile Koç Holding’in eski muhasebe müdürü Emine Alangoya 20 Aralık 2024’te Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün makam odasında kıydığı nikahla gizlice dünya evine girmişti.

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