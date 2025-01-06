İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açtı: Düzmece iddiası dikkat çekti
Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği miras kavgasını da beraberinde getirdi. İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18.Aile Mahkemesi’nde dava açtı. İpek Kıraç’ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç’ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu yönündeki iddiasıydı.
Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya evliliğine kızı İpek Kıraç'tan itiraz gelmişti. İpek Kıraç babası için vasi talebinde bulunurken evliliğin iyi niyetli olmadığını belirtmişti.