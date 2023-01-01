İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi

İzmirliler yeni yıla Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.
Yeni yıl dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyenler akşam saatlerinden itibaren alana geldi.
Polis ekipleri, meydanın girişlerinde güvenlik önlemi aldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada, İzmirlilerin yeni yılını tebrik etti.
Bu yılın Cumhuriyetin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Soyer, "Bugün yepyeni bir yıla giriyoruz. Bugün aynı zamanda 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcı. Yine sımsıkı sarılacağız birbirimize.” dedi.
Gündoğdu Meydanı’nda ses ve ışık şovlarının yanı sıra DJ performansıyla vatandaşlar eğlenirken, Gülşen’in sahneye çıkışıyla birlikte coşku daha da arttı.
Gülşen, ilk şarkısını söylediği sırada elektrik aksamındaki sorun sebebiyle müzik kesildi. Bunun üzerine Gülşen şarkının devamını vatandaşlarla birlikte söyledi.
Sorunun kısa sürede giderilmesinin ardından Gülşen yeniden sahneye çıktı.
Yeni yılın iyi geçmesi dileğinde bulunan Gülşen, "Sizi çok özledim. Hepinizi özlemle kucaklıyorum. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü çok önemli bir akşam hem benim hem sizin için. Malum biliyorsunuz. Konserin başında bir sevgi patlaması yaşadık. Tüm yılımız çok güzel geçsin" dedikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i sahneye davet etti.
Sahneye gelen Soyer, Gülşen’e zeytin fidanı armağan etti. Soyer, "Muhteşemsin İzmir. Gülşen hepimizin içini ısıttın. 4.5 ay sonra ilk konserine ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu zeytin fidanı İzmir’in hoşgörüsünün, ölümsüz dostluğumuzun simgesi olsun. Dilerim İzmir’e yerleştiğinde bahçene dikersin. Bugün yepyeni bir yıla giriyoruz. Muhteşem bir yer olacak göreceksiniz. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 2'nci yüzyılının başlangıcı. Aynı 100 yıl önce olduğu gibi büyük mutluluklarla yaşayacağız. Yine birbirimize sımsıkı sarılacağız. Bir şey değişecek, her şey değişecek" dedi.
Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle İzmirliler büyük bir coşkuyla yeni yılı karşıladı.