İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi

Yeni yılın iyi geçmesi dileğinde bulunan Gülşen, "Sizi çok özledim. Hepinizi özlemle kucaklıyorum. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü çok önemli bir akşam hem benim hem sizin için. Malum biliyorsunuz. Konserin başında bir sevgi patlaması yaşadık. Tüm yılımız çok güzel geçsin" dedikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i sahneye davet etti.