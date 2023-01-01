İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, yeni yıla Gülşen konseriyle girdi. Yeni yılın iyi geçmesi dileğinde bulunan Gülşen, "Sizi çok özledim. Hepinizi özlemle kucaklıyorum." dedi.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 1

İzmirliler yeni yıla Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 2

Yeni yıl dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyenler akşam saatlerinden itibaren alana geldi.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 3

Polis ekipleri, meydanın girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 4

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada, İzmirlilerin yeni yılını tebrik etti.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 5

Bu yılın Cumhuriyetin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Soyer, "Bugün yepyeni bir yıla giriyoruz. Bugün aynı zamanda 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcı. Yine sımsıkı sarılacağız birbirimize.” dedi.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 6

Gündoğdu Meydanı’nda ses ve ışık şovlarının yanı sıra DJ performansıyla vatandaşlar eğlenirken, Gülşen’in sahneye çıkışıyla birlikte coşku daha da arttı.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 7

Gülşen, ilk şarkısını söylediği sırada elektrik aksamındaki sorun sebebiyle müzik kesildi. Bunun üzerine Gülşen şarkının devamını vatandaşlarla birlikte söyledi.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 8

Sorunun kısa sürede giderilmesinin ardından Gülşen yeniden sahneye çıktı.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 9

Yeni yılın iyi geçmesi dileğinde bulunan Gülşen, "Sizi çok özledim. Hepinizi özlemle kucaklıyorum. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü çok önemli bir akşam hem benim hem sizin için. Malum biliyorsunuz. Konserin başında bir sevgi patlaması yaşadık. Tüm yılımız çok güzel geçsin" dedikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i sahneye davet etti.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 10

Sahneye gelen Soyer, Gülşen’e zeytin fidanı armağan etti. Soyer, "Muhteşemsin İzmir. Gülşen hepimizin içini ısıttın. 4.5 ay sonra ilk konserine ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu zeytin fidanı İzmir’in hoşgörüsünün, ölümsüz dostluğumuzun simgesi olsun. Dilerim İzmir’e yerleştiğinde bahçene dikersin. Bugün yepyeni bir yıla giriyoruz. Muhteşem bir yer olacak göreceksiniz. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 2'nci yüzyılının başlangıcı. Aynı 100 yıl önce olduğu gibi büyük mutluluklarla yaşayacağız. Yine birbirimize sımsıkı sarılacağız. Bir şey değişecek, her şey değişecek" dedi.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 11

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle İzmirliler büyük bir coşkuyla yeni yılı karşıladı.

İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 12
İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 13
İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 14
İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 15
İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 16
İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 17
İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 18
İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 19
İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 20
İzmir yeni yıla Gülşen ile girdi - 21

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