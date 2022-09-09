İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine binlerce kişi akın etti

'TARKAN İÇİN ALMANYA’DAN GELDİM'

Tarkan için Almanya’dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya’dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi. Tarkan’ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Şükran Demir ise "Çocukluğumdan beri hayranıyım. Özellikle ‘Kuzu Kuzu’ şarkısını bekliyorum" ifadelerini kullandı.