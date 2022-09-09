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İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti

Haberler - DHA | 09.09.2022 - 23:02 - Son Güncelleme : 10.09.2022 - 00:11

İzmir, kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. Şu sıralar Tarkan'ın sahne aldığı konserin düzenlendiği Gündoğdu Meydanı'na on binler akın etti, meydan tıklım tıklım doldu. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi. İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 1

'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 2

9 Eylül etkinlikleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 3

Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 4

Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 5

Ünlü sanatçı 'ın konseri öncesinde Ersin Şov'un gösterisiyle eğlenen vatandaşlar, hep birlikte ritim tutarak dans etti.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 6

Konser alanında izdiham yaşandı. Emniyet birimleri Gündoğdu Meydanı'ndaki girişlerde zaman zaman alımları durdurmak zorunda kaldı.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 7

Konser öncesi gerçekleştirilen gösterilerde yüz binlerce kişi aynı anda cep telefonlarının flaşını açarak coşkuya ortak oldu. Kordon'da ışıl ışıl görüntüler oluştu.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 8

KILIÇDAROĞLU DA KUTLAMALARA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarına katıldı ve İzmirlileri sahneden selamladı.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 9

Etkinlikte vatandaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılında tarihin akışının değiştiği bu meydanda birlikte olmanın coşku ve heyecanını yaşıyorum. Megastarımız, dostumuz Tarkan; bu tarihi akşamda gösterdiğin vefayı İzmir asla unutmayacak." dedi.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 10

İZMİRLİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Soyer'in konuşmalarının ardından düzenlenen interaktif teatral şovda bazı oyuncular Yunan askerlerini canlandırıp Türk halkını esir alırken, Gazeteci Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atması da sahnede temsil edildi.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 11

Kurşun atıldığı anda havai fişek gösterileri ve efektler ile şov desteklendi. Vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı dakikalarda kalabalıktan heyecan çığlıkları ve alkışlar yükseldi.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 12

Gösterinin devamında Büyük Taarruz'un sembolize olayları sahne sanatçıları tarafından canlandırıldı. 8 bölümden oluşan teatral şov yaklaşık 40 dakika sürdü. 180 sanatçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik bir şov deneyimi yaşatıldı.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 13

İZMİRLİLER TARKAN'LA COŞTU

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 14

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı’na alınmıştı. Sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 15

Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 16

İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 17

Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi. İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı. 'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk’ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 18

'TARKAN İÇİN ALMANYA’DAN GELDİM'

Tarkan için Almanya’dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya’dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi. Tarkan’ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Şükran Demir ise "Çocukluğumdan beri hayranıyım. Özellikle ‘Kuzu Kuzu’ şarkısını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 19
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 20
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 21
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 22
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 23
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 24
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 25
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 26
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 27
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 28
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 29
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 30
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 31
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 32
İzmir’de kurtuluş günü coşkusu: Tarkan konserine on binler akın etti - 33

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